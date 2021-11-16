AK Partili Şamil Tayyar'dan yüzde 50+1 açıklaması: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçilme barajı hakkındaki “yüzde 50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” açıklaması üzerine basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düşüncesine sonuna kadar katılıyorum” dedi.
Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise yüzde 50+1 tartışmalarına sert çıkarak "Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1 oy hesabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir." ifadelerini kullandı.
50+1 tartışmalarına AK Parti'de zaman zaman farklı çıkışlarıyla gündeme gelen Şamil Tayyar da katıldı.
Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, partisinin 50+1 seçim barajına yönelik açıklamalarından farklı bir görüş dile getirdi.
Tayyar, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.
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