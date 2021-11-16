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AK Partili Şamil Tayyar'dan yüzde 50+1 açıklaması: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

16.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette "yüzde 50+1" tartışmaları sürerken AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı." ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan yüzde 50+1 açıklaması: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçilme barajı hakkındaki “yüzde 50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” açıklaması üzerine basın toplantısı düzenleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düşüncesine sonuna kadar katılıyorum” dedi.

BAHÇELİ'DEN 'YÜZDE 50+1'E DESTEK

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ise yüzde 50+1 tartışmalarına sert çıkarak "Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50+1 oy hesabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir." ifadelerini kullandı.

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50+1 tartışmalarına AK Parti'de zaman zaman farklı çıkışlarıyla gündeme gelen Şamil Tayyar da katıldı.

Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, partisinin 50+1 seçim barajına yönelik açıklamalarından farklı bir görüş dile getirdi.

ŞAMİL TAYYAR: DÜZELTİLEBİLİRDİ, VAKTİ GEÇTİ

Tayyar, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

SAMIL TAYYAR


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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