AK Partili Şamil Tayyar, gece yarısı paylaştı! 'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen AK Partili Şamil Tayyar, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyasette son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tayyar, gelecek tahminlerini peş peşe sıraladı.

"ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAZ"

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz" diyen Tayyar, açılım ihtimali, Mansur Yavaş'ın durumu, Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ ANAYASA İHTİMALİ SIFIRA YAKLAŞTI"

Siyasetin dinamikleri bir anda 180 derece değişti. Öcalan merkezli açılım ihtimali kalmadı.

Yeni Anayasa ihtimali de sıfıra yaklaştı.

AK Parti ve MHP arasındaki buzlar eridi.

CHP ve DEM kader ortakları oldu.

Mansur Yavaş partisinde biraz daha kenara geldi.

Özel ve Kılıçdaroğlu rekabeti zirveye ulaştı.

"İMAMOĞLU YENİ FIRSAT BULDU"

İmamoğlu adaylık idmanı için yeni fırsat buldu.