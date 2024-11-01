HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Partili Şamil Tayyar, gece yarısı paylaştı! 'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

AK Partili Şamil Tayyar, gece yarısı paylaştı! 'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.11.2024 07:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendiren Tayyar'ın 'Yeni anayasa çıkışı' gündem oldu. Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını belirten Tayyar, "Yeni anayasa ihtimali sıfıra yaklaştı" iddiasında bulundu.

AK Partili Şamil Tayyar, gece yarısı paylaştı! 'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen AK Partili Şamil Tayyar, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyasette son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Tayyar, gelecek tahminlerini peş peşe sıraladı.

"ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAZ"

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz" diyen Tayyar, açılım ihtimali, Mansur Yavaş'ın durumu, Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

GFHDFH

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ ANAYASA İHTİMALİ SIFIRA YAKLAŞTI"

  • Siyasetin dinamikleri bir anda 180 derece değişti. Öcalan merkezli açılım ihtimali kalmadı.

  • Yeni Anayasa ihtimali de sıfıra yaklaştı.

  • AK Parti ve MHP arasındaki buzlar eridi.

  • CHP ve DEM kader ortakları oldu.

  • Mansur Yavaş partisinde biraz daha kenara geldi.

  • Özel ve Kılıçdaroğlu rekabeti zirveye ulaştı.

"İMAMOĞLU YENİ FIRSAT BULDU"

  • İmamoğlu adaylık idmanı için yeni fırsat buldu.

D9xGun7XUAEGbUr

  • Zafer Partisi ve Yeniden Refah hareketlendi.

  • İYİ Parti’deki çözülme durdu.

  • Rekabet daha da sertleşti.

  • Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz."
MHP 'kent uzlaşısı'nı hedef aldı: "O belediyeler incelenmeli" MHP 'kent uzlaşısı'nı hedef aldı: "O belediyeler incelenmeli"
AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’ AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar
En Çok Okunan Haberler
'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

'Hiçbir şey eskisi gibi olmaz' dedi, yaşanacakları tek tek sıraladı

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu o olmuştu! Ülkeyi terk edip evlendi

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

İsrail'den kaçıp o ülkeye yerleşiyorlar! Vatandaşlık başvurularında artış

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

Hollywood'daki ünlüler Türkiye'yi tercih ediyor! "Sadece saç ekimi yapılmıyor"

MHP 'kent uzlaşısı'nı hedef aldı: "O belediyeler incelenmeli"

MHP 'kent uzlaşısı'nı hedef aldı: "O belediyeler incelenmeli"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.