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AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi

24.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden dönen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi. Kaza haberini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Twitter hesabından duyurdu. Hastanede tedavi altına alınan Döğücü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi’ne katılan İstanbul Sancaktepe’nin AK Partili Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Kaza haberini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım “Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” paylaşımıyla duyurdu.

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Kazada hafif yaralanan Başkan Döğücü’nün, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Kampüsünde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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