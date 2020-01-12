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  4. AK Parti'li Sarıeroğlu: 2020 yılı ekonomide yükseliş dönemi olacak

AK Parti'li Sarıeroğlu: 2020 yılı ekonomide yükseliş dönemi olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 2020 yılı ve gelecek yılların, ekonomide yükseliş dönemi olacağını söyledi.

ADANA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 2020 yılı ve gelecek yılların, ekonomide yükseliş dönemi olacağını söyledi.
Sarıeroğlu, Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yüreğir, Pozantı, Karaisalı, İmamoğlu ve Kozan'da danışma kurullarına katıldı, belediye başkanları ve esnafı ziyaret edip, görüşmeler yaptı, halkla kucaklaştı. Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Sarıeroğlu, özellikle Karataş, Yüreğir ve Yumurtalık gibi selden zarar gören ilçelerde belediye başkanları ve ziraat odası temsilcileriyle görüştü, devletin şefkat elinin mağdurlarını yanında olduğunu söyledi. Semt pazarlarında halkı dinleyen Sarıeroğlu, hükümetin her zaman halkın yanında olduğunu dile getirdi. Jülide Sarıeroğlu'na, milletvekilleri Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe kadın kolları, gençlik kolları, muhtarlar ve partililer eşlik etti.
BİZİM İÇİN VEFA BİR SLOGAN DEĞİL
İlçe danışma kurullarında halkın beklentilerini not alan ve çözüm yolları üreten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Bizim için vefa bir slogan değil. Bunu hissederek yaşıyoruz. Partimiz böyle bir parti, okul gibi. Benim partimizde ilk aldığım görev, sandık kurulu görevlisi olarak partimizde göreve başladım. Asıl olan bu davanın içerinde ilk günkü inançla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kale gibi durmak. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz” dedi.
Bu yıl yerli ve milli üretim ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte büyük bir atağa geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyanın umudu olduğunu ifade ederek 2020 yılı ve gelecek yılların ekonomide yükseliş dönemi olacağının altını çizdi.

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