AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, güçlü ve mutlu kadının pozitif etkisinin hayatın her alanına yansıyacağını ve güçlü olan kadının ailesi ile Türkiye’yi güçlü kılacağını söyledi.

Kahramanmaraş Kadın Buluşmaları’na katılan Sarıeroğlu, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kadınların güçlü bir idealinin olduğunu belirtti. Siyasette kadınları mecliste temsil gücünün arttığını vurulayan Sarıeroğlu, AK Parti’nin yönetimlerde güçlü kadınlar olsun diye gayret sarf ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, “Bugüne kadar çalışma hayatımda sendikal hareket içerisinde yer aldım ama sendikal hareket içerisi ve çalışma hayatı boyutuyla ilgili hep kadın konusu boyutuna özel olarak istihdam, çalışma hayatı ve iş gücü bağlamında odaklandım. Ülkemiz 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kadın konusunda güçlü bir ideali var. Kadın konusunda 16 yılda bir devrim yapıldı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Gerek siyasi hayatta, şu an AK Parti olarak 53 tane milletvekilimiz var ve mecliste sayımız 100’ü aşmış durumda. Gerçekten bu rakamlar yetersiz bile olsa, bundan 10 yıl önce hayal olarak değerlendirebileceğimiz rakamlar. Şimdi yerel seçimler arifesindeyiz ve AK Parti olarak çok güçlü bir gayret sarf ettik. Gerek belediye meclis üyeliklerinde, gerek belediye başkanlıklarında güçlü kadınlar olsun diye. Sahaya da baktığımız zaman aslında sahanın da talebinin kadın siyasetçilerin yerel yönetimler bağlamında daha çok ön planda olmasını arzu ettiğini ve talep ettiğini yaptığımız çalışmalarda gördük” dedi.

Kadınların istihdam oranlarıyla ilgili istatistik bilgiler de veren Sarıeroğlu, bugün 453 bin kadının işe yerleştirildiğini belirtti. Kadınların siyasetin öznesi haline geldiğini kaydeden Sarıeroğlu, “Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz emeğimizle, arkamızda güçlü destekler ve maddi güçler olmadan sahalarda, partimiz içerisinde çalışma hayatlarımızda verdiğimiz emeğimizle yani tek sermayemiz emeğimiz olarak siyasette şu an AK Parti’li kadınlar olarak varız. 2002 yılında İşkur tarafından 4 bin kişi işe yerleştirilirken, bugün ise geldiğimiz rakam 453 bin kadın işe yerleştirilmiştir. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu. Kadınlar güçlü olursa ailenin ve Türkiye’nin güçlü olacağını inanıyoruz. Güçlü kadının, mutlu kadının pozitif etkilerini hayatın her alanında yansımalarının güçlü şekilde olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



