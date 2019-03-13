HABER

AK Parti'li Sarıeroğlu, Marmaris'te STK temsilcileri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi. İlk olarak Kordon Caddesi’nde bulunan partinin tanıtım TIR’ını ziyaret ederek AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı’nın projelerini televizyondan izledi. Kordon’da balık tutan ve oturanlarla tokalaşan Sarıeroğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı’nın sahibi olduğu otele geçti.

80 sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri ile gerçekleştirilen buluşmada Sarıeroğlu'na AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı eşlik etti.

Toplantıya katılan temsilcilere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Yerelden başlayarak ülkemizin her alanında ortak akıl ve istişare ile doğa, çevre ve hayvanları korumak için projemizi hayata geçirdik. Marmaris’te belediye başkan adayımızın örnek olacak projelerini incelediğimde kadının el üstende tutulduğunu gördüm. Ayrıca doğa, çevre, engelli dostu ve hayvanlar konusunda ülkemize örnek olacak projeler mevcut. Sivil toplum kuruluşları önem veren bir projelendirmeler ülkemize örnek olmalıdır. Artık bir farklı bir süreçten geçiyoruz. İstişare olmadan çözümlerin olmadığını, ortak hareket edilerek hedeflere ulaşılacak bir süreç. Halkımız farklı görüş ve siyasi düşüncelere sahip olabilir. Bizler, Cumhur İttifakı olarak her siyasi görüşten insanımızın desteğini bekliyoruz. 82 milyon insanımız için gece ve gündüz demeden 17 yıldır hizmet ediyoruz. Bundan sonra da ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hayırlı bir şekilde halkımıza aynı ilkelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerimizin görüşlerini alacağım. Karşılıklı çözümler üreteceğiz. Marmaris’in yatırımcısı ve turizmci için başkan adayımız Serkan Yazıcı’nın projelerinin hayata geçmesinde desteğiniz çok önemli. Çözülemeyecek hiçbir sorun yok ve bu sorunları ortak akılla beraber çözüme kavuşturacağız" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet karayoluyla Dalaman Havalimanı’na hareket etti.

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
AK Parti'li Sarıeroğlu, Marmaris'te STK temsilcileri ile bir araya geldiAK Parti'li Sarıeroğlu, Marmaris'te STK temsilcileri ile bir araya geldi
Topçu: Devlet, itibarını kar altından çıkarmalıdırTopçu: Devlet, itibarını kar altından çıkarmalıdır

En Çok Okunan Haberler

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.