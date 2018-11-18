AK Parti'li Sarıeroğlu: Türkiye ilk kez E-temayül sistemini uyguladık

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - AK Parti'de 81 ilde eş zamanlı olarak 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerle ilgili aday adaylarI için temayül yoklaması yapıldı. Kayseri'de yapılan temayül yoklamasına başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye ilk kez uygulanan e-temayül sistemini ortaya koyduk. Böylelikle kağıt israfının önüne geçtik" dedi. Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan temayül yoklamasında ilçeler için kurulan masalardaki yetkililerle görüşen AK parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada "Bugün parti olarak teşkilatlarımızla birlikte bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de AK Parti olarak 16 yıldır iddiamızı ortaya koymuştuk. Aslında yeni bir sistemle de AK Parti ailesi olarak yeniliklerin, ilklerin partisi olduğumuzu da tekrardan göstermiş olduk. Bu sistem Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde e- temayül sistemiyle bu süreçte teşkilatlarımızın aday adaylarıyla ilgili gönüllerinden geçen isimleri istiyoruz. Bu süreç gerçekten bizim için çok başarılı geçti. Kağıt israfının olmadığı amcalarımız, teyzelerimiz her yaştan kardeşimizin kolaylıkla içleri rahat olarak kullanmış oldukları oylarıyla çok başarılı oldu. Bu bağlamda seçim işleri başkanlığımızı tebrik ediyorum. İlkleri yapmak zordur ve risklidir bu riskleri göze aldıklar. Bugün tüm illerden aldığımız habere göre sistemin başarıyla işletildiğini görüyoruz. Kayseri'de de 16 ilçemizde ve 2 bin üzerinde delegemizle bu süreci gerçekleştirdik" dedi. Genel Başkan yardımcısı Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti olarak yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz nasıl bu yeniliği gerçekleştirdiysek tüm birimlerimizin ortak ve eş güdümlü çalışmasıyla hem teşkilatlarımızın hem vatandaşlarımızın görüşlerini alacağımız çok farklı mekanizmaları devreye soktuk. Vatandaşlarımıza SMS oylamalarıyla, telefonla, sahadaki ekiplerimizle mevcut belediye başkanları ya da bu süreçte kimi belediye başkanı olarak görmek istedikleriyle ilgili sorularımızı yönelttik. Yine AK Parti olarak anketleri düzenli olarak yapan bir partiyiz. Sadece seçim dönemlerinde değil halkımızın her an ne dediğine kulak verdiğimiz için saha çalışmalarını düzenli olarak yapıyorduk. İnşallah bu süreçler, halkımızın söyledikleri, sokağın sesi ve teşkilatlarımızın bizlerden beklentilerini birleştirerek en doğru, en güçlü adaylarla AK Parti ailesi olarak bu seçimde yolumuza devam edeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm siyasi partilere de aslında bugün uygulamaya koyduğumuz bu yeniliğin örnek olmasını temenni ediyoruz. Aslında gerçek çevreciliğin de bu olduğunu ifade etmem gerekiyor. Daha önce yaptığımız temayül yoklamalarından çuvallar dolusu belgelerle, kağıtlarla Ankara'ya dönüyorduk. Çok uzun süre okunuyordu, farklı tartışmalar söz konusu oluyordu şu an hiçbir şekilde kağıt kullanılmıyor. Manyetik kartlarını veriyoruz genel merkezden gelen arkadaşlarımız bilgisayar kullanımı olmaya kişilere destek oluyorlar. Sahadan aldığımız geri dönüşümlerde de görüyoruz ki yeni sistem beğenilmiş durumda. Kayseri'de de çok başarılı geçti. Teşkilatımıza hazırlıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Çok düzenli bir sistem kurduk. Hiç yığılma olmadı gelenler beklemeden çok sakin bir şekilde oyalarını kullandılar." 'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÜRECİN BAŞINDAN BERİ TAKİPÇİSİ OLDU' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başında ve takipçisi olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Son yoklamayı da bu hafta sonu yapıyoruz bu sonuçlar da dikkate alınacak. İllerimizle alakalı belirli stratejilerimiz var. Bir strateji ekibimiz var. Bu süreçlerin değerlendirildiği komisyon var. Komisyonda hem anketler, sahadan gelen sonuçlar, temayül yoklamaları hepsi bir arada değerlendirilecek. Şimdi burada yaptığımız yoklamada sadece isim istemiyoruz mevcut belediye başkanlarımızla ilgili 4 sorudan oluşan bir anketimizi var. Memnuniyeti de ölçüyoruz. Bunlara da bakıldıktan sonra bütüncül bir şekilde adaylarımız belirleyip bununla ilgili de stratejimizi yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili birimlerimiz ortaya koyacaklar. Belki bir kısmı önceden açıklanabilir, sonrasında bir kısmı açıklanabilir. Bu hafta içerisinde hepsi netleşecek. Bizim bu aşamada önem verdiğimiz en önemli konu adaylarımızın tevazu sahibi, milletimize dokunacak, gönüllere girecek, görev aldığı yerlere vizyon ve hizmet konusunda her şeyini ortaya koyacak, güçlü adaylarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



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