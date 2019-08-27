HABER

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun 70 yaşında vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.Jülide Sarıeroğlu’nun babası Şadi Sarıeroğlu, dün gece tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun 70 yaşında vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.
Jülide Sarıeroğlu’nun babası Şadi Sarıeroğlu, dün gece tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdi. Uçakla Adana Havalimanına getirilen Sarıeroğlu için Kabasakal Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Sarıeroğlu’nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törende kısa bir konuşma yapan eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Jülide Sarıeroğlu’nun kendi döneminde de çalıştığını ve çok çalışkan biri olduğunu belirtip, vefat eden babası için rahmet diledi.
Şadi Sarıeroğlu’nun cenaze namazını Adana İl Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Namazın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler tabuta omuz verdi.
Öte yandan, mezarlıkta Şadi Sarıeroğlu’nun eşi Kadriye Sarıeroğlu ve Jülide Sarıeroğlu taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Adana milletvekilleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi

AK Parti’li Sarıeroğlu’nun babası toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi! Değerleri tam 350 bin lira

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.