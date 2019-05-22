HABER

AK Partili Şatıroğlu’ndan Komisyonda görüşülen kanun teklifine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan kanunu teklifi ile İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacağını ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu disiplin yönetmeliğinin yeniden düzenleneceğini belirtti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşüldü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan kanunu teklifi ile İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacağını ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu disiplin yönetmeliğinin yeniden düzenleneceğini belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacağını belirtti. Şatıroğlu, “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personelinin disiplin yönetmeliğini Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak düzenliyoruz. Uhdesindeki alanların daha verimli ve hızlıca ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla MTA’ya ait ruhsat alanlarından sondaj ve rezerv belirleme çalışmalarının tamamlandığı bölümün ruhsattan ayrılmasına imkan sağlıyoruz. Yer altı maden faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerde meydana gelen maliyet artışlarında redevanslarına verilen desteğin ödemesine ilişkin yetkiyi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne veriyoruz. Destek tutarının belirlenmesinde gümrük fiyatlarında meydana gelen değişimin de dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise, hem Merkez Bankası hem de Varlık Fonu ile ilgili olarak toplantı yapacaklarını kaydetti.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakSon dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Biz diyoruz ki; Done deal

Türkiye'den ABD'ye yanıt: Biz diyoruz ki; Done deal

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Mehmet Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisindeyiz

'Hepimiz Türkiye gemisindeyiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.