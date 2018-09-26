AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

Süper Haber'den Hülya Okur'a konuşan Selçuk Özdağ, "Ergenekon, Balyoz birileri beraat etti diye orada hiçbir şey olmadı değil, orada bir şeyler de oldu" dedi. Özdağ, "Yani Ergenekon'un gerçekliği de mi vardı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

— Vardı tabi. Kalkıp bir rektör, ‘Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı diyemeyiz, yüzde 99 oy alsanız dahi size Cumhurbaşkanı demeyeceğiz' dedi. Sayın Hayrünnisa Gül neden başörtülü olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıkamadı? Bunlarla ilgili şeyler de vardı. Sayın Erdoğan'dan ve AK Parti iktidarından rahatsız olanlar da vardı. Bülent Arınç'ı ziyaret eden 4 kuvvet komutanı ve Genelkurmay Başkanı kaç dakika içeride durdu: 30 saniye, kahve bile içmediler, bunların hepsi bir mesajdı.

— Bundan böyle devleti ele geçirmek isteyen adına; dernek, vakıf, cemaat ne derseniz deyin herkese bir derstir bu.

'15 TEMMUZ'DA YARGILANANLARDAN DERS ÇIKARSINLAR'

"Devlet ele geçmez. Devlet, 18 yaşındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında 1000 yıl Orta Asya'da 3000 yıllık bir devlettir" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: