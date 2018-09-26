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AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Türkiye'nin 95 yıllık bir devlet olduğunu söyleyen Özdağ, 'Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür' dedi.

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

Süper Haber'den Hülya Okur'a konuşan Selçuk Özdağ, "Ergenekon, Balyoz birileri beraat etti diye orada hiçbir şey olmadı değil, orada bir şeyler de oldu" dedi. Özdağ, "Yani Ergenekon'un gerçekliği de mi vardı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

— Vardı tabi. Kalkıp bir rektör, ‘Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı diyemeyiz, yüzde 99 oy alsanız dahi size Cumhurbaşkanı demeyeceğiz' dedi. Sayın Hayrünnisa Gül neden başörtülü olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıkamadı? Bunlarla ilgili şeyler de vardı. Sayın Erdoğan'dan ve AK Parti iktidarından rahatsız olanlar da vardı. Bülent Arınç'ı ziyaret eden 4 kuvvet komutanı ve Genelkurmay Başkanı kaç dakika içeride durdu: 30 saniye, kahve bile içmediler, bunların hepsi bir mesajdı.

— Bundan böyle devleti ele geçirmek isteyen adına; dernek, vakıf, cemaat ne derseniz deyin herkese bir derstir bu.

'15 TEMMUZ'DA YARGILANANLARDAN DERS ÇIKARSINLAR'

"Devlet ele geçmez. Devlet, 18 yaşındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında 1000 yıl Orta Asya'da 3000 yıllık bir devlettir" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

— Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür. Bundan böyle askerler darbe yapmak isterlerse Kenan Evren ve arkadaşlarından ders çıkarsınlar. Askerler içerisinde lokal olarak ister içeriden ister dışarıdan yapmak isteyenler varsa 15 Temmuz'da yargılananlardan ders çıkarsınlar.

— Biz demokrasiyi ne kadar içselleştirmek devlet o kadar az saldırıya uğrar. 81 milyonun ne kadarı 'Bu devlet bizim devletimiz' derse o devlette huzur olur. Bu millete ‘bu devlet benim' dedirteceğiz. Bunun yolu da; Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak, hukuku adaletle buluşturmak, devleti liyakat ve ehliyet esasları üzerine bina etmek.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu devlet 16 yıldır tecavüze uğruyor ama sabah bakire kalmıyor. devlet hamile kaldı ....
yalan makinesine bağlasalar sizi cihaz error verir... 15 temmuzdaki fetö sizin sayın hocam dediğiniz kişi ve bu güne geldiğniz cemaat değilmiydi. hanifi avcı devlet cemaat yapısı derken sizden habsederken terör ilan ettiniz. Evet doğru sizi gördükçe eskort un bakireyim demesine benzetiyorum
Bu açıklamayı yapan bir milletvekili Dikkat. . Devlet tecavüze uğrar, sabah baki re kalkar. . Milletvekili olmuşsunda adam olamamışsın. . Kullandığı kelimelere bak . . Yazasim geliyor bazı kelimeler ama büyüklük bende kalsın o kişinin kullandığı jargonda konuşmak istemiyorum. .
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