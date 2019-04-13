AK Parti’li Şengül helallik istedi:

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kimseye kırgın ya da kızgın olmadığını söyleyerek, “Eleştiri yapanlar var. Onlara da bir şey demiyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

Beklenmedik bir şekilde görevinden istifa eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek, istifa kararının detaylarını paylaştı. Partililerin yoğun katılım sağladığı toplantıda, bazı vatandaşların ağlaması dikkat çekerken, kimseye kırgın ya da kızgın olmadığını ifade eden Şengül, “Eleştiri yapanlar var onlara da bir şey demiyorum. Başarılı mı başarısız mıyız onu kamuoyuna bırakıyorum. Başarı varsa herkesin olsun. Başarısızlık varsa benimdir. Zor bir süreçte böyle bir görev yaptım. Hakkınızı helal edin. İzmir’i güzel günler bekliyor” dedi.

“Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek”

“Teşkilat olarak hemen 2024’ün hesabını yaparak nasıl başarılı oluruz ona bakmalıyız” diyen Şengül, "Diğer partilere de başarılar diliyorum. İzmir’de güzel, dostluk içinde bir seçim süreci yaşadık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer’i tebrik ediyorum. Yeni seçilen 30 ilçe belediye başkanını da tebrik ediyorum. Yarın Genel Merkezden gelecekler. Bazı isimler geçiyor. İlçe başkanlarımızla il yönetimimiz ile görüşmeler yapılarak önümüzdeki hafta içinde büyük oranda yeni başkanımız belli olur. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir’den çok da umutsuz değil. İstifamı verdikten sonra kendisiyle görüştüm. Başlangıcı ben yapıyorum bu revizyonun devamı gelecek. Allah bizi nefsimizden ve egomuzdan korusun” diye konuştu.

Hiçbir beklenti içerisinde olmadığının altını çizen Şengül, “Aktif siyaset istemiyorum. Bundan sonra çocuklarıma daha fazla zaman ayıracağım. Kendi özel işime döneceğim” ifadelerini kullandı.