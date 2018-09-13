Ak Parti'li Şengül: İzmir'de kötü koku, halk sağlığını tehdit eder boyuta geldi

İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'deki kötü koku sorununun, yapılan deniz suyu test sonuçlarına göre halk sağlığını tehdit eder duruma geldiğini söyledi. Şengül, "Daha önce söylediğim gibi biz bu sorunu çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Gerekirse, belediye ile ortak da çalışırız. Ama şu ana kadar belediyeden bize hiçbir yardım talebi ya da öneri gelmedi" diye konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üçkuyular Feribot İskelesi civarında yapılan analiz sonuçlarına göre, fekal koliform bakteri değerinin mevzuat sınırının 20 bin kat üzerinde çıktığını belirten Şengül, sıkıntının acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir'deki kötü konunun nedenine ilişkin de açıklama yapan Şengül, "Şehrin iki yakasında bulunan arıtma tesislerinin kötü konunun kaynakları arasında olduğu açık ve nettir. Arıtma tesisleri doğası gereği işletimleri esnasında bazı biyolojik bozulmalara ve çamur oluşumlarına neden olmaktadır. Atık su arıtımının kaçınılmazı olan bu gerçeklere ilişkin dünyanın her yerinde bazı koku oluşumunu önleyici önlemlere başvurulmaktadır. Sağlıklı işleyen ve yeni teknolojilerle kaynağında kokunun azaltıldığı, oluşan arıtma çamurlarının koku hapsedici, maskeleyici kimyasallarla muamele edilerek depolandığı bir arıtma tesisinden koku oluşması beklenemez. Ancak mevcut durumda söz konusu arıtma tesislerinin sağlıklı işletilmediği çok açık ve nettir. Bir arıtma tesisinden koku kaynaklanması, o arıtma tesisinin verimli çalışmadığına işarettir" dedi.

Arıtılmadan doğrudan denize verilen atık suyun da yoğun kokuya yol açtığını söyleyen Şengül, "Şehrin en merkezi noktalarından biri olan Üçkuyular Feribot İskelesi'nin yan tarafından günün farklı saatlerinde atık su deşarjı yapılmakta olup, arıtılmadan doğrudan denize verilen bu atık su, yoğun kokuya yol açmaktadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde yapılan analiz sonuçları, bu atık suyun mevzuat limit değerlerini milyonlarla ifade edilen mertebede aştığını ortaya koymaktadır. Söz konusu analiz sonuçlarına göre fekal koliform bakteri değeri 2 milyon ile mevzuat sınır değerinin tam 20 bin kat üzerindedir. Bu sonuçlar sadece koku problemine yol açmakla kalmayıp, konunun halk sağlığını da tehdit eder boyutlara ulaştığını göstermektedir" diye konuştu.

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