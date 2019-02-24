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AK Partili Şentop'tan parti gruplarına destek turları (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİ Meclis'te İYİ Parti Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop’a iletildi.

İLK TALEP İYİ PARTİ'DEN GELDİ
Meclis'te İYİ Parti Grubu'nun oda sıkıntısı, grup başkanvekilleri tarafından Şentop’a iletildi. Genel Başkan Meral Akşener'e verilen odanın diğer genel başkanlara oranla çok küçük olduğu Şentop’a iletildi. Akşener’in, Meclis İYİ Parti grubundaki odası Mustafa Şentop'a gösterildi. Şentop, Akşener'e ait odayı gezdikten sonra, Meclis Başkanı seçildikten sonra bu sorunla ilgileneceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mustafa Şentop'un odayı gezmesi
-Detay
Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim GÖRDEMİRCİ/ANKARA (DHA)-

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