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AK Parti'li Sırakaya: "En büyük önceliğimiz, yurt dışındaki gençlerimiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

"AK Parti olarak en büyük önceliğimiz, yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine, yani Türkiye'ye 'bağımlı' değil 'bağlı' bir anlayışla yetişmeleridir" - "Artık yabancı makamlar tarafından verilen vesayet ya da velayet kararına istinaden vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açıyoruz"

ALİ KEMAL AKAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "AK Parti olarak en büyük önceliğimiz, yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine, yani Türkiye'ye 'bağımlı' değil 'bağlı' bir anlayışla yetişmeleridir." dedi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'ya göre devletin, yurt dışındaki vatandaşların hem yaşadıkları ülkelerdeki haklardan azami ölçüde yararlanması hem de Türkiye ile bağlarını koruması için gerekli tüm çalışmaları yapmakla yükümlü olduğunu, Anayasa'nın vatandaşlık kavramında babanın ve annenin Türk olmasına büyük önem atfettiğini anımsattı.

Türk baba ve Türk annenin çocuklarının vatandaşlık durumunun kanuna değil, doğrudan doğruya Anayasa'ya tabi olduğunu dile getiren Sırakaya, yurt dışını kendilerine ikinci vatan olarak seçen vatandaşların seçme-seçilme, memur olma ve AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkı gibi ayrıcalıkları elde edebilmek için yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçebildiğini hatırlattı.

AK Parti'nin, çifte vatandaşlık uygulamasının olduğu ülkelerde bu haktan faydalanan gençleri görmezden gelmesinin beklenemeyeceğini vurgulayan Sırakaya, şunları söyledi:

"AK Parti olarak bizim en büyük önceliğimiz, yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine, yani Türkiye'ye 'bağımlı' değil 'bağlı' bir anlayışla yetişmeleridir. İşte bu anlayış ve partimizin teklifiyle, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 'anne-babası birlikte vatandaşlıktan çıkan çocuklar Türk vatandaşlığını resen kaybeder' hükmü artık tarihe karışıyor. Kanunla, Anayasa'da sınırları çizilen vatandaşlık tanımına da tam manasını kazandırmış oluyoruz. Kanunla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızın ana omurgası olan 'vatandaşlık bağlarımızı', bir daha kopmamak üzere daha da sağlam hale getirmiş olacağız."

- Vasi kanalıyla dış temsilcilikte pasaport işlemi yapılabilecek

AK Parti iktidarları olarak görevleri ve önceliklerinin yurt dışında yaşayan 7'den 70'e kadar tüm vatandaşların sorunlarına çare bulmak, işlerini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Sırakaya, kanunla yaş ve ceza nedeniyle yurt dışında hastanelerde, bakımevlerinde ve cezaevlerinde olan Türk vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştıran bir değişikliğe imza atıldığını belirtti.

Bakımevleri, huzurevleri, hastaneler ve hapishanelerde bulunan Türk vatandaşlarına atanan vasilerin büyük çoğunluğunu bu kurumlarda çalışan ilgili ülke vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan Sırakaya, vasi olarak atanan yabancıların, Türkiye sistemini bilmedikleri için Türkiye'de dava açma sürecine başvurmadığını ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını dile getirdi.

Sırakaya, bu mağduriyetlerin en çoğunun huzurevi, bakımevi, hastane ve hapishanelerde bulunan Türk vatandaşlarının, vasi kanalıyla pasaport uzatma işlemleri esnasında yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yabancı ülkelerin atadığı vasiler, vatandaşlarımızın işlemlerini prosedürlerden dolayı yapmadığı için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkedeki sosyal güvenlik, sosyal yardım ve ikamet hakkı gibi en temel haklarını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilmekteydiler. İşte bu mağduriyete son vermek için Pasaport Kanunu'nun ilgili maddesinde yapılmasını teklif ettiğimiz düzenleme ile artık yabancı makamlar tarafından verilen vesayet ya da velayet kararına istinaden vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açıyoruz."

Kanunun hayırlı olmasını dileyen Zafer Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşların sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya Yurt dışı Türkler

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