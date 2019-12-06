AK Parti'li Sırakaya: "En büyük önceliğimiz, yurt dışındaki gençlerimiz"

ALİ KEMAL AKAN - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "AK Parti olarak en büyük önceliğimiz, yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine, yani Türkiye'ye 'bağımlı' değil 'bağlı' bir anlayışla yetişmeleridir." dedi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa'ya göre devletin, yurt dışındaki vatandaşların hem yaşadıkları ülkelerdeki haklardan azami ölçüde yararlanması hem de Türkiye ile bağlarını koruması için gerekli tüm çalışmaları yapmakla yükümlü olduğunu, Anayasa'nın vatandaşlık kavramında babanın ve annenin Türk olmasına büyük önem atfettiğini anımsattı.

Türk baba ve Türk annenin çocuklarının vatandaşlık durumunun kanuna değil, doğrudan doğruya Anayasa'ya tabi olduğunu dile getiren Sırakaya, yurt dışını kendilerine ikinci vatan olarak seçen vatandaşların seçme-seçilme, memur olma ve AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkı gibi ayrıcalıkları elde edebilmek için yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçebildiğini hatırlattı.