AK Parti'li Sırakaya: "İslamofobiye karşı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz"

SİNAN USLU - TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan İslamofobi, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini bildirdi.
Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un, yurt dışındaki vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirebilmek için azimle çalıştıkları ve birçok konuda sonuç aldıkları bir yıl olduğunu söyledi.
Alt komisyon olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalara devam edeceklerini anlatan Sırakaya, bu alanda yasalaşan düzenlemelere değindi.
Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle vatandaşlığını doğrudan kaybetmesine ilişkin yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını belirten Sırakaya, Pasaport Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yabancı makamlarca verilen vesayet veya velayet kararı kapsamında, vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.
Alt komisyona, Mavi Kart'a ilişkin özellikle bankacılık ve cep telefonu işlemlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili şikayetler geldiğini aktaran Sırakaya, "Bu şikayetlerin giderilmesi için görüştüğümüz Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşlarımızın, bankalarda hesap açtırma, cep telefonu hattı açma gibi işlemlerde Mavi Kart'ın resmi kimlik olarak dikkate alınması gerektiğini Dışişleri Bakanlığımıza ve Komisyonumuza resmi yazışmalar kanalıyla teyit etmiştir." dedi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Sırakaya, gelecek süreçte Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin Meclise sunulacağını bildirdi.
Sırakaya, "Teklifle, yabancı ülkede doğan ve ikamet izni olup ikamet edenlerden çok vatandaşlık hakkına sahip olmayanların, dövizle askerlik hizmetinden, 3 yıl çalışmadan yararlanabilmesinin önünü açacağız." diye konuştu.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), yurt dışında yaşayan ve öğrenim gören Mavi Kart sahibi öğrencilere tıp, hukuk, öğretmenlik, diş hekimliği bölümleri için kontenjanı yüzde 10'a düşürmesinin mağduriyet yarattığını belirten Sırakaya, kontenjanın artırılması konularının, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun gündeminde yer aldığını belirtti.
Sırakaya, "Başka bir değişiklikle, yurt dışındaki mahkemelerin boşanma kararı verdiği durumda, eşleri vefat eden veya yabancı olan Türk vatandaşlarının medeni hal değişikliklerinin Türk makamlarına bildirilmesinde, eşlerin birlikte başvurma şartını düzenleyeceğiz." dedi.
Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan İslamofobi, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı çalışmaları artırarak sürdüreceklerini ifade eden Sırakaya, alt komisyonun, çalışmaları ve vizyonuyla yurt dışında yaşayan vatandaşların hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.