AK Parti'li Sırakaya: "İslamofobiye karşı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz"

SİNAN USLU - TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan İslamofobi, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un, yurt dışındaki vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirebilmek için azimle çalıştıkları ve birçok konuda sonuç aldıkları bir yıl olduğunu söyledi.

Alt komisyon olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalara devam edeceklerini anlatan Sırakaya, bu alanda yasalaşan düzenlemelere değindi.

Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle vatandaşlığını doğrudan kaybetmesine ilişkin yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını belirten Sırakaya, Pasaport Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yabancı makamlarca verilen vesayet veya velayet kararı kapsamında, vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.