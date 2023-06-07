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  4. AK Partili Soylu o iddialara sert tepki gösterdi! Sosyal medyadan duyurdu: Suç duyurusunda bulunulacak

AK Partili Soylu o iddialara sert tepki gösterdi! Sosyal medyadan duyurdu: Suç duyurusunda bulunulacak

07.06.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yıl boyunca yürüttüğü İçişleri Bakanı görevini geçtiğimiz günlerde Ali Yerlikaya'ya devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, hakkında bugün çıkan iddiaları yalanladı. "İftira ve yalan" olarak nitelediği haberle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AK Partili Soylu o iddialara sert tepki gösterdi! Sosyal medyadan duyurdu: Suç duyurusunda bulunulacak

Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili öne sürülen iddialar hakkında harekete geçtiğini duyurdu. Soylu "Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasında bulundu.

"İFTİRA VE YALAN HABER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir. Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Halk TV Süleyman Soylu

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