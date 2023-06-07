AK Partili Soylu o iddialara sert tepki gösterdi! Sosyal medyadan duyurdu: Suç duyurusunda bulunulacak

Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili öne sürülen iddialar hakkında harekete geçtiğini duyurdu. Soylu "Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasında bulundu.

"İFTİRA VE YALAN HABER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir. Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

