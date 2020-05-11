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AK Partili Sürekli'den koronavirüs açıklaması: Mutlu sona doğru gidiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de günlük koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşandığını belirterek, "İlgili bakanlıklarımızın, Bilim Kurulu'muzun ve tüm kuruluşlarımızın yoğun gayretleri ile bu salgınla savaşımızda hem ülke genelinde hem de İzmir'de mutlu sona doğru gidiyoruz" dedi.

AK Partili Sürekli'den koronavirüs açıklaması: Mutlu sona doğru gidiyoruz

Kentte her gün 3 bin test yapıldığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, günlük test oranına göre vaka sayısının düştüğünü ve hastanelere başvurularda büyük oranda azalma görüldüğünü belirtti.

'SON GÜNLERDE YENİ VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE BAŞLADI'

İzmir'deki son rakamları da paylaşan AK Parti'li Sürekli, şunları kaydetti:

"Yüzdük, kuyruğuna geldik. Rehavete kapılmak yok. 'Başaracağız' demiştik, başarıyoruz da. Ancak kurallara sıkı bir şekilde uymaya devam etmemiz gerekiyor. Devletimiz, şu ana kadar on binlerce hemşehrimize dokundu. Attığımız her doğru adımın karşılığını alıyoruz. Herkes müsterih olsun, bu illeti defedecek ve yaralarımızı el birliği ile saracağız. İzmir'de şu ana kadarki pozitif hasta sayımız 6 bin 238 ve bu vakaların 3 bin 876'sı ne mutlu ki iyileşti. Yani şu anda İzmir'de tedavisi süren hasta sayımız 2 bin 362. Son günlerde yeni vaka sayımız düşmeye başladı. Şu anda İzmir'de günde 3 bin test yapılıyor. 2-3 hafta önce günlük test oranına göre yüzde 16-17 olan vaka artışı, gelinen nokta itibarıyla yüzde 1,5. Bu çok önemli bir düşüş. Yoğun bakım hasta sayımız 57, 31 hastamız ise entübe edilmiş durumda. Hastanelerimize başvurular da büyük oranda azaldı."

'HEM ÜLKE GENELİNDE HEM DE İZMİR DE MUTLU SONA DOĞRU GİDİYORUZ'

Kurallara uyarak tam başarı elde edebileceğini vurgulayan Sürekli, "Biz, başından bu yana, 'Hazırlığımızı yaptık, doğru adımlar atıyoruz ve başaracağız' demiştik. Şimdi bu doğru adımlarımızın meyvesini topluyoruz. Tüm dünyanın bize gıpta etmesi boşuna değil. Tabi ki milletimizin sürece adaptasyonu ve gösterdiği hassasiyet büyük etken. İlgili bakanlıklarımızın, Bilim Kurulu'muzun ve tüm kuruluşlarımızın yoğun gayretleri ile bu salgınla savaşımızda hem ülke genelinde hem de İzmir'de mutlu sona doğru gidiyoruz. Ancak bu her şeyin bittiği anlamını taşımıyor. Tam tersine bu önemli dönemeçte kurallara uymayı, evimizde kalmayı sürdürmeliyiz. Rehavete kapılmayacağız ve tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Salgınla mücadele sürecinin, pek çok ülke için vahim sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Sürekli, "'Biz bize yeteriz' diyerek olağanüstü bir kriz yönetimi sergileyen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız ne söylediyse yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bu mücadele, kendi içinde ve sonuçları itibarıyla her boyutu ile ele alındı. Süreç mağduru, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza, tüm kesimlere el uzatıldı, gerekli tedbirler alındı. Bu İzmir'de de böyle. Her ilçemizde, bu mübarek ramazan ayının da bereketiyle hemşerilerimizin yüreklerine, sofralarına dokunuyoruz. Biz, sıkıntılarını paylaşarak azaltan, sevinçlerini paylaşarak çoğaltan bir geleneğin mensuplarıyız. Elbette, bu savaşımızın ve sıkıntılı günlerimizin yükünü paylaştığımız gibi başarımızın mutluluğunu ve refahını da paylaşacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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