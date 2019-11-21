AK Parti'li Turan: "Beştepe'ye giden CHP'li iddiası mesnetsiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü" iddiasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de gündemi Türkiye'dir, millettir. Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz." dedi.

Turan, AA muhabirine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP Genel Başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de gündemi Türkiye'dir, millettir. Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz." diyen Turan, CHP'nin, son dönemde yaşadığı eksen kaymasıyla adeta yönetilemez hale geldiğinin herkes tarafından görüldüğünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Devleti yönetmek, CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır." sözünün, CHP içinde yaşanan güç mücadelesinin bir anlamda itirafı olduğunu ifade eden Turan, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendinden başka kimseye güvenmediği kanaatindeyim. Bir genel başkana yakışan 'Böyle bir görüşme olmaz, tüm CHP'lilere kefilim.' demekti. Kılıçdaroğlu'nun, iktidar kavgasına Cumhurbaşkanımızı alet etme niyeti, düştüğü hazin tabloyu gösteriyor." şeklinde konuştu.