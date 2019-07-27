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AK Parti'li Turan: Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin AK Partili Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.

AK Parti'li Turan: Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin AK Partili Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Biga Kaymakamlığı'na vekalet eden Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ile birlikte Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti. Turan, Başkan Erdoğan'dan Biga ve Biga Belediyesi hakkında bilgi aldı.
'BİGA HAK ETTİĞİ YÖNETİME KAVUŞTU'
Biga'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Bülent Erdoğan'ı tebrik eden Turan, "Biga hak ettiği yönetime kavuştu. Bizler Biga, Gümüşçay ve Karabiga için sizlerin emrinizdeyiz. Biga’nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.
'BİZLER HİZMET ZİNCİRİNİN BİRER HALKALARIYIZ'
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da, "Her zaman dediğiniz gibi, bizler hizmet zincirinin birer halkalarıyız. Halkımızı dinleyerek, istekler doğrultusunda, gücümüzün yettiğini yapacağız. Merkezi hükümetimiz ile ilgili olan konularda ise her zaman desteğinizi alacağımızı biliyoruz. İlçemizin eksiklerini öncelik sırasına göre bir an önce tamamlayacağız" diye konuştu.

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AK Parti'li Turan: Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağızAK Parti'li Turan: Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız

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