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AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz" dedi.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bayramiç ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberinde Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile bir araya geldi. Başkan Arslan'dan Bayramiç'teki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bülent Turan, ardından Külcüler Köyü'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi.
Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi. Bu sırada elma üretici Ramiz Güçlü'nün kızı Seçil Güçlü, Turan'a elma ikramında bulundu. Güçlü, "Bülent beyi basından tanıyorum. Kendisini karşımda görünce tek geçim kaynağımız olan elmayı ikram ettim" dedi.
'BIRAKIN KRİZİ, ÇALIŞAN İNSAN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULUYOR'
Bayramiç ilçesinin yanı sıra köyleri de ziyaret eden Turan, "Çanakkale'mizin her köşesi farklı bir kıymet, farklı bir marka. Bayramiç meyvede bambaşka bir marka. Şu an elma sezonunun başladığı dönem. Biz elma hasadı için Bayramiç'e geldik, köylülerimiz ile görüştük. Bize elma hediye ettiler. Onları yerinde tadına bakarak değerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kıymetli olması, çok daha üretimin fazla olması ve fiyat pazarının canlı olması. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlı olacak. Çok daha ekonomik karşılığını bulacak. Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz. Türkiye'nin yüzde 6 oranında elma ihtiyacını karşılayan Bayramiç için hasat döneminin üreticimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyorAK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyorAK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyorAK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor

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