HABER

AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 23:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bayramiç ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberinde Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile bir araya geldi. Başkan Arslan'dan Bayramiç'teki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bülent Turan, ardından Külcüler Köyü'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi.

Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi. Bu sırada elma üretici Ramiz Güçlü'nün kızı Seçil Güçlü, Turan'a elma ikramında bulundu. Güçlü, "Bülent beyi basından tanıyorum. Kendisini karşımda görünce tek geçim kaynağımız olan elmayı ikram ettim" dedi.

'BIRAKIN KRİZİ, ÇALIŞAN İNSAN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULUYOR'

Bayramiç ilçesinin yanı sıra köyleri de ziyaret eden Turan, "Çanakkale'mizin her köşesi farklı bir kıymet, farklı bir marka. Bayramiç meyvede bambaşka bir marka. Şu an elma sezonunun başladığı dönem. Biz elma hasadı için Bayramiç'e geldik, köylülerimiz ile görüştük. Bize elma hediye ettiler. Onları yerinde tadına bakarak değerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kıymetli olması, çok daha üretimin fazla olması ve fiyat pazarının canlı olması. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlı olacak. Çok daha ekonomik karşılığını bulacak. Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz. Türkiye'nin yüzde 6 oranında elma ihtiyacını karşılayan Bayramiç için hasat döneminin üreticimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!
İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa ettiİYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Cübbeli Ahmet'e operasyon iddiası!

Cübbeli Ahmet'e operasyon iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Velayet dramı! Annesine verilmek istenen küçük kız babasından ayrılmamak için polise yalvardı!

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Rusya’dan Türkiye hakkında suçlama gibi İdlib açıklaması

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.