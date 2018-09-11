AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bayramiç ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberinde Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile bir araya geldi. Başkan Arslan'dan Bayramiç'teki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bülent Turan, ardından Külcüler Köyü'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi.

Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi. Bu sırada elma üretici Ramiz Güçlü'nün kızı Seçil Güçlü, Turan'a elma ikramında bulundu. Güçlü, "Bülent beyi basından tanıyorum. Kendisini karşımda görünce tek geçim kaynağımız olan elmayı ikram ettim" dedi.