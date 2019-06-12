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AK Parti'li Turan: Biz kanunumuzun arkasındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini temelden değiştiren 'Asker Alma Kanun Teklifi' ile ilgili "Bugün ve yarın genel kurulda kanunun görüşmelerine devam edeceğiz.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini temelden değiştiren 'Asker Alma Kanun Teklifi' ile ilgili "Bugün ve yarın genel kurulda kanunun görüşmelerine devam edeceğiz. Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak kanunumuzun arkasındayız" dedi.
AK Partili Bülent Turan, parti genel merkezinde bu akşam yapılacak kapalı grup toplantısı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Turan, kapalı grup toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, milletvekillerinin teklif ile ilgili soru ve endişelerine cevap vereceğini söyledi. Asker alma kanununun reform niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Bunu Türkiye'nin, askerimizin bir ihtiyacı olarak gündeme getirdik. Bu kanunumuzun arkasındayız. Tabii ki her kanunda yapılan eleştiriler, tespitler baş tacı, bunları değerlendireceğiz. Özellikle 'asker' başlığındaki bir kanunun, uzlaşıyla olmasını isteriz. Dün bütün siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüştük. Belli bir uzlaşı sağladık. Ancak isteriz ki uzlaşı en üst seviyede olsun. Herkesin benimseyeceği bir kanun olsun" diye konuştu.
'BAZI MADDELERİN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMESİNİ UYGUN GÖRDÜK'
Turan, bu akşam yapılacak AK Parti grup toplantısına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz prensip olarak kanunun bu hafta geçmesini arzu etmiştik. Gelinen noktada bazı endişelerden dolayı bazı maddelerin, muhalefetin öngördüğü bazı maddelerin bir daha görüşülmesini uygun gördük. Milli Savunma Bakanımızın yurt dışında olması nedeniyle, Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz sunum yapmıştı. Bugün Milli Savunma Bakanımız, yurt dışından geldi. Aynı talebi ilettik. Bugün tekrar Savunma Bakanımızın da gruba bilgi vermesini istedik. Aynı konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımızın da kapalı toplantıda bilgi vermesini talep ettik. Milletvekillerimizin soruları varsa, tespitleri, endişeleri, eleştirileri varsa bunları birinci ağızdan duyma, tespit etme imkanı olsun istedik. O yüzden kapalı toplantı yapıyoruz."
'ÜMİT EDİYORUM BU HAFTA BİTİRİRİZ'
Kanun teklifinin görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Turan, "Bugün ve yarın görüşmelere devam edeceğiz. Ümit ediyorum bu hafta bitiririz. Ama muhalefetin bu konuda bize yardımcı olmaması ve uzlaşma imkanı olmama durumunda haftaya bitebilir. Biz kanunun arkasındayız" dedi. Kanun teklifinin erteleneceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da "Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak bu kanunun bu hafta bitmesini istiyoruz, kanunumuzun arkasındayız" diye konuştu.

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