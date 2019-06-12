HABER

AK Parti'li Turan: Biz kanunumuzun arkasındayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini temelden değiştiren 'Asker Alma Kanun Teklifi' ile ilgili "Bugün ve yarın genel kurulda kanunun görüşmelerine devam edeceğiz.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini temelden değiştiren 'Asker Alma Kanun Teklifi' ile ilgili "Bugün ve yarın genel kurulda kanunun görüşmelerine devam edeceğiz. Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak kanunumuzun arkasındayız" dedi.

AK Partili Bülent Turan, parti genel merkezinde bu akşam yapılacak kapalı grup toplantısı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Turan, kapalı grup toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, milletvekillerinin teklif ile ilgili soru ve endişelerine cevap vereceğini söyledi. Asker alma kanununun reform niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Bunu Türkiye'nin, askerimizin bir ihtiyacı olarak gündeme getirdik. Bu kanunumuzun arkasındayız. Tabii ki her kanunda yapılan eleştiriler, tespitler baş tacı, bunları değerlendireceğiz. Özellikle 'asker' başlığındaki bir kanunun, uzlaşıyla olmasını isteriz. Dün bütün siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüştük. Belli bir uzlaşı sağladık. Ancak isteriz ki uzlaşı en üst seviyede olsun. Herkesin benimseyeceği bir kanun olsun" diye konuştu.

'BAZI MADDELERİN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMESİNİ UYGUN GÖRDÜK'
Turan, bu akşam yapılacak AK Parti grup toplantısına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz prensip olarak kanunun bu hafta geçmesini arzu etmiştik. Gelinen noktada bazı endişelerden dolayı bazı maddelerin, muhalefetin öngördüğü bazı maddelerin bir daha görüşülmesini uygun gördük. Milli Savunma Bakanımızın yurt dışında olması nedeniyle, Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz sunum yapmıştı. Bugün Milli Savunma Bakanımız, yurt dışından geldi. Aynı talebi ilettik. Bugün tekrar Savunma Bakanımızın da gruba bilgi vermesini istedik. Aynı konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımızın da kapalı toplantıda bilgi vermesini talep ettik. Milletvekillerimizin soruları varsa, tespitleri, endişeleri, eleştirileri varsa bunları birinci ağızdan duyma, tespit etme imkanı olsun istedik. O yüzden kapalı toplantı yapıyoruz."

'ÜMİT EDİYORUM BU HAFTA BİTİRİRİZ'
Kanun teklifinin görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Turan, "Bugün ve yarın görüşmelere devam edeceğiz. Ümit ediyorum bu hafta bitiririz. Ama muhalefetin bu konuda bize yardımcı olmaması ve uzlaşma imkanı olmama durumunda haftaya bitebilir. Biz kanunun arkasındayız" dedi. Kanun teklifinin erteleneceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da "Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak bu kanunun bu hafta bitmesini istiyoruz, kanunumuzun arkasındayız" diye konuştu.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Dev Maraş dondurmasını tatmak için birbirleriyle yarıştılarDev Maraş dondurmasını tatmak için birbirleriyle yarıştılar
İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.