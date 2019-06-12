AK Parti'li Turan: Biz kanunumuzun arkasındayız

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini temelden değiştiren 'Asker Alma Kanun Teklifi' ile ilgili "Bugün ve yarın genel kurulda kanunun görüşmelerine devam edeceğiz. Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak kanunumuzun arkasındayız" dedi.

AK Partili Bülent Turan, parti genel merkezinde bu akşam yapılacak kapalı grup toplantısı öncesi DHA'ya açıklama yaptı. Turan, kapalı grup toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, milletvekillerinin teklif ile ilgili soru ve endişelerine cevap vereceğini söyledi. Asker alma kanununun reform niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Bunu Türkiye'nin, askerimizin bir ihtiyacı olarak gündeme getirdik. Bu kanunumuzun arkasındayız. Tabii ki her kanunda yapılan eleştiriler, tespitler baş tacı, bunları değerlendireceğiz. Özellikle 'asker' başlığındaki bir kanunun, uzlaşıyla olmasını isteriz. Dün bütün siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüştük. Belli bir uzlaşı sağladık. Ancak isteriz ki uzlaşı en üst seviyede olsun. Herkesin benimseyeceği bir kanun olsun" diye konuştu.