Ak Partili Turan: Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Dövizin artmasının tek sebebi var. Türkiye’ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar” dedi. Ak Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından, Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. ÜLGÜR GÖKHAN’IN RETWEET TEPKİSİ Bayramlaşma programında partililere hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan'ın şahsi Twitter hesabı üzerinden kurban kesimiyle ilgili bir Retweet yaptığını söyledi. Gökhan'ın bu Retweet'inde kurban kesmenin doğru olmadığını söylediğini ifade eden Turan, "Her şey bitti, artık kurbanı, dini dizayn etmeleri kaldı. Yapmayın, bu kadar yapmayın herkes işini yapsın. Herkes görevini yapsın. Hepimiz okuyoruz. Kurban kes Allah'ın emri. Sen kimsin de kurban yoktur diye söylüyorsun. Kurban kesmek Allah’ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz diyorsun, sen kimsin ya. Herşeyi dizayn ettin partiyi delegeleri, vekilleri, sıra buna mı geldi artık. Bunlar ayıp şeyler. Bu ayıp bizim ayıbımız biz çalışsaydık, derdimizi halkla paylaşsaydık, bu kadar fütursuz, bu kadar yanlış işler yapma imkanı bulamazdı” dedi. Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların sürdüğünü belirten Turan, bunların en somut göstergesinin dolardaki yükseliş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Ekonomik parametrelerin tek göstergesi döviz değildir. Çok farklı kriterler vardır, bir tanesi dövizdir. Bizim dövizden başka sıkıntı yaşadığımız hiçbir kriter yok. Yatırımlar devam ediyor, üretim devam ediyor, ihracat devam ediyor. Sadece dövizle ilgili bir dalgalanma oldu. Ancak göreceksiniz bu dalgalanmanın sonunda Türkiye büyüyerek çıkacak. Bu dalgalanma bölgesel ittifakların kapısını açacak. Dünyada sadece Amerika'nın merkezli olduğu bir yapılanma değil, başka başka merkezlerinde olduğunu herkes görecek." BUNLAR O PAPAZI DEĞİL, ERDOĞAN'I İSTİYORLAR Türkiye'ye, yaşatılan her türlü yıpratma çalışmasına rağmen daha fazla üretime, daha fazla kendi ayakları üzerinde durmaya devam edeceğine işaret eden Bülent Turan, şunları söyledi: “Bu ister istemez hani bir laf var ya, kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış, Amerika’nın yaptığı bu yanlış dünyada, Türkiye’de ve başka ülkelerde de bir ders olacak, tabiri caizse ve kendi üretimlerini arttırmaya, kendi milli paralarını öne çıkartmaya, kendi ihracatını artırmaya ekstra vesile ve görev haline getirecek. O yüzden bu işin sonunda göreceksiniz egemenlik dövizin değil, milletindiri tekrar görmüş olacağız. Bu millet egemenliğini hiç kimseye vermedi, vermeyecek. Çanakkale’de insanlar şehit olurken, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin’ olsun diye canını verdi. Şimdi bizi 15 Temmuz’da, Gezi'de, orada burada durduramayanlar, haksız ekonomik verilerle yok Suriye politikamızı, yok bazı önemli adımlarımızı, yok Rusya, Çin gibi adımlarımızı gözden geçirmemizi sağlayacaklarmış, olmaz kardeşim. Bu ülkenin geleceğini sadece Türk milleti belirleyecek, sadece Çanakkaleliler bu milletin 81 milyon evladı belirleyecek. Başka ülkenin burada operasyon yapma imkanı yok. Kaldı ki şunu sorayım, ne oldu da döviz ikiye katladı ? İhracat mı durdu, yatırım mı durdu? Borcumuz mu arttı? Şimdi diyorlar, sizin dış borcunuz çok fazla. Hayır. Bizim borcumuz her sene düşüyor. Ne oldu da bir anda arttı? Bakın yuvarlayarak söylüyorum, Türkiye’nin 450 milyar dış borcu var. Ama bunun yanında 160 milyar dolar ihracatı var. Fransa’nın 6 trilyon dolara yakın borcu var. Sadece 540 milyon ihracatı var. Yani yeni bir veri yok. Yeni bir ihracat kaybı yok, yeni borçlanma imkanı yok. Ne oldu da arttı? Bu bile başlı başına kötü bir niyetin göstergesi. Bu bile farklı hesapların göstergesi. İhracat artmış, üretim artmış, borçlanma azalmış. Dövizin artmasının tek sebebi var. Türkiye’ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar.” Turan, konuşmasının ardından partililerin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.