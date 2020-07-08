AK Partili Turan'dan 'çoklu baro' düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

"Diyanetle ilgili açıklamalarında değerlerimize ihanet eden bunlar değil mi?" diyen AK Partili Turan, "Bu kanun geçince PKK, FETÖ gibi kuruluşlar baro kurarmış. Kursunlar. Bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen varsa zaten bedelini ödeyecek. CHP de kurtulur bunlardan. Kim ne yapıyor görelim." ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'BAZI BARO BAŞKANLARININ AHLAKİ SİCİLLERİNE BAKTIĞIMIZDA...'

Bazı baro başkanlarının mesleki, ahlaki sicillerine baktığımızda "Başörtülü avukat yemin edemez" dedikleri görülüyor, İstanbul'da yasak ama Yozgat'ta falan serbest. Bu yanlış fiilen durduruldu. Yarın da buna benzer yaklaşımında bulunan baro başkanı olabilir. İstiyoruz ki cübbe dışında hiçbir kılık kıyafete karışılmasın. Önemli bir düzenlemedir.

'30 BARO BAŞKANIYLA SAATLERCE GÖRÜŞTÜK'

Bu kanun çok tartışıldı. Hatta bağlamından çıkarak tartışıldı. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası doğru değil. Bakın Adalet Bakanımız Barolar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonrası 30 baro başkanıyla saatlerce görüştü. İstanbul'daki beyefendi gelmediyse ne yapalım? Grup başkanvekilleriyle toplantılar yaptık. Bu toplantıda da İstanbul'daki beyefendi yoktu. Bakan çağırdı mı gelme, Meclis çağırdı mı gelme.