AK Partili Turan: İstanbul'a imam, Ankara'ya Ülkücü, nerede CHP'liler?

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AK Grup Başkanvekili Bülent Turan, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek, ''İstanbul'a imam, Ankara'ya Ülkücü, nerede CHP'liler? Gelin Konya'ya. Konya'dan 2 vekil var değil mi? Biri Saadet Partisi'ne gitti. Birisi zaten AK Parti'ye ihanet eden eski bir adam. Şunu diyeceğim; İstanbul'da, Ankara, Konya'da tek bir CHP'li bulamayan ana muhalefet, hangi umutla Konya'dan, Türkiye'den oy isteyecek?'' dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 ilçenin belediye başkan adaylarının tanıtımı için program düzenledi. Cumhur İttifakı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi için AK Partili mevcut başkan Uğur İbrahim Altay aday olurken, 31 ilçeden 5'inde MHP, 26'sında da AK Parti aday gösterdi. MHP'nin daha önce açıklanan Ereğli ve Meram ilçe adayları ise adaylıktan çekildi.

Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zayıf bir lider olduğunu belirterek, ''Çok güçlü lider, zayıf teşkilat olur mu? Asla olmaz. Tam tersi; çok güçlü teşkilat, zayıf bir lider Sayın Kılıçdaroğlu gibi olur mu? Asla olmaz. O yüzden genciyle, kadınıyla, belediyesiyle, meclis üyesiyle, büyükşehriyle, vekiliyle, kapı kapı gezip, göreceksiniz, Cumhur İttifakı'nın son aldığı oydan daha çok oyu aldığını göreceğiz'' diye konuştu.