HABER

AK Parti'li Turan: Kıbrıs’ta garantörlük hakkı olmayanların ne işi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirip, "Türkiye eski Türkiye değil.

AK Parti'li Turan: Kıbrıs’ta garantörlük hakkı olmayanların ne işi var

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirip, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var?" dedi.
Lapseki Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, AK Parti il ve ilçe yönetimi, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan, Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirdi.
Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Turan, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz’de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var? Hepsi orada, Türkiye'ye 'giremezsin' dediler. Ne dedi Türkiye, bizim kaderimizi siz değil, bu millet belirler. Bizim beka dediğimiz sorun buydu seçimlerde. Halk desteğin varsa yürü demiştik. Üç gemimiz inmiş Kıbrıs'a, dördüncü de yakında inecek. Onlar ne yapıyorsa, onu yapıyoruz. Doğalgaz mı, petrol mü, onlar ne arıyorsa onu arıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Birileri bize neder, nasıl bakar hesabımız yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...
Yakıt kuyusuna düşen kedisini canı pahasına kurtardıYakıt kuyusuna düşen kedisini canı pahasına kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de biçer döver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.