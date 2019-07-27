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AK Parti'li Turan: Kıbrıs’ta garantörlük hakkı olmayanların ne işi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 22:15 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirip, "Türkiye eski Türkiye değil.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, muhtarlarla bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirip, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var?" dedi.

Lapseki Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, AK Parti il ve ilçe yönetimi, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan, Doğu Akdeniz'de devam eden gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz sondaj çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Turan, "Türkiye eski Türkiye değil. 'Doğu Akdeniz’de ne işiniz var?' dediler. Kıbrıs'ın haklarına biz garantörüz, kollamak zorundayız. Ben soruyorum, orada garantörlük hakkı olmayan Amerika'nın ne işi var, İsrail'in ne işi var, İtalya'nın ne işi var, Fransa'nın ne işi var? Hepsi orada, Türkiye'ye 'giremezsin' dediler. Ne dedi Türkiye, bizim kaderimizi siz değil, bu millet belirler. Bizim beka dediğimiz sorun buydu seçimlerde. Halk desteğin varsa yürü demiştik. Üç gemimiz inmiş Kıbrıs'a, dördüncü de yakında inecek. Onlar ne yapıyorsa, onu yapıyoruz. Doğalgaz mı, petrol mü, onlar ne arıyorsa onu arıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Birileri bize neder, nasıl bakar hesabımız yok" dedi.

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