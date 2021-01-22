AK Partili Turan müjdeyi verdi: Yıl sonunda araçla karşıya geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. Çanakkale Köprüsü'nde gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı. Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre olmak üzere kedi yolunun toplam uzunluğu 4 bin 330 metre oldu. Çalışmaların beklenenden daha hızlı ilerlemesi, Çanakkale Köprüsü'nün daha erken açılması ihtimalini de güçlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesinde, ilgililerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Partili Turan, Çanakkale Köprüsü'nün hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden önce hizmete açılabileceğini, bu yılın sonunda araçla karşıya geçilebileceğini müjdeledi. "Tarihin emaneti, Türkiye’mizin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale’mizin, en kıymetli projelerinden bir tanesinin olduğu yerdeyiz" diyen Turan, şunları söyledi: