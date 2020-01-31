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AK Parti'li Turan: O bayrağa uzanan el kırılır

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki göstererek, "Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir ırkçı Yunan Milletvekili Lagos adındaki aklı evvel, çıktı çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu.

ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki göstererek, "Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir ırkçı Yunan Milletvekili Lagos adındaki aklı evvel, çıktı çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu. Çok zor değil. Ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım burada yırtayım. Ama bayraklar bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır" dedi.
AK Partili Turan, bir dizi açılışlar için geldiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki gösterdi.
'O BAYRAĞA UZANAN EL KIRILIR'
Grup Başkanvekili Turan, "Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir ırkçı Yunan milletvekili Lagos adındaki aklı evvel, çıktı çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu. Çok zor değil. Ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım burada yırtayım. Ama bayraklar bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır. Gazi Mustafa Kemal, İzmir’e işgalden sonra geldiğinde köşke giderken İzmirliler toplanmışlar, Yunan bayrağını köşkün merdivenlerine sermişler. ‘Paşam bas geç’ demişler. Ne yapmış Gazi Mustafa Kemal, ‘kaldırın onu’ demiş ve üzerine basmamış. Düşman olduğu halde savaş olduğu halde, bir başka ülkenin bayrağına basmamış. Bu devlet adamlığı ama Avrupa Parlamentosu'nda bayrak yırtmak bir şarlatanlık. Ben buradan sesleniyorum ey ırkçı vekil, sen adamsan gel o bayrağı Gelibolu’da yırt. Adamsan eğer gel Eceabat’ta, Çanakkale’de yırt bakalım ne olacağını görelim. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu, İzmir’deki dedene sor. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu beş parmak dağlarındaki babana sor. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu tarz toplumu tahrik eden, toplumun simgelerine el uzatan kim varsa haddini bilsin. O yüzden Avrupa Parlamentosu'na da sesleniyorum, o Parlamento’nun show yeri olmaması lazım. Avrupa Parlamentosu'nun kuruluş amacı, ilkeleri var. Hiç biri kalmadı. Adeta ırkçılığın, terör seviciliğinin merkezi haline gelmeye başladı. O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur. O parlamentoda buna izin verilmemesi lazımdı. Ben tekrar tüm ilgilileri sağ duyulu olmaya davet ediyorum" dedi.

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