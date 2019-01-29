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AK Partili Turan: "Sözüm ona milliyetçi olan bir parti kurup, milliyetçi oyları CHP’nin yanına götürmeye kalktılar, çalıştılar. Umduklarını bulamadılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:19 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Sözüm ona milliyetçi olan bir parti kurup, milliyetçi oyları CHP’nin yanına götürmeye kalktılar, çalıştılar.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Sözüm ona milliyetçi olan bir parti kurup, milliyetçi oyları CHP’nin yanına götürmeye kalktılar, çalıştılar. Umduklarını bulamadılar" dedi.
AK Parti Biga İlçe Başkanlığı tarafından Kavaklık Caddesi’nde Sakarya Mahalle temsilciliği seçim bürosu açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bakın bu ülkede demokratik kültür içerisinde her parti baş tacıdır. Kim kime oy veriyorsun saygındır lafımız yok. Ama bir konuyu hatırlatmak isterim. Türkiye’de HDP, CHP ittifakına, terörle arasında mesafe koyamayan parti ile CHP ittifakına, ülkücü kardeşlerimizi yanaştırabilmek için bir operasyon yaptılar. Bu parti neden 10 sene önce 20 sene önce kurulmadı da bugün kuruluyor. Dediler ki, ‘bu ülkenin milliyetçisi, sağcısı CHP’nin olduğu HDP’nin olduğu bloğa gitmiyor, gitmeyecek’. Tuttular sözüm ona milliyetçi olan bir parti kurup, milliyetçi oyları CHP’nin yanına götürmeye kalktılar, çalıştılar. Umduklarını bulamadılar. Ama İYİ Parti’ye oy veren Bigalı kardeşlerim milliyetçiysen adres belli. Muhafazakar demokratsan adres belli. Solcuysan da adres belli. Ama iki arada bir derede kalmanın hiçbir anlamı yok. Ben sandığa giderken iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Göreceksiniz toplama halde devam eden İYİ Parti’nin yarından sonra dökülmeye başladığını, orada bir ittifak olamayacağını orada bir milli ruh olmadığını ülkücüler de görecek. Seçimden sonra çıkan tabloyu görünce zaten dağılma süreci başlayacak. O yüzden safınızı belli edin. Biga’nın CHP’den alacağı hiçbir şey yok. Kaldı ki şu andaki CHP, Atatürk’ün kurduğu CHP ile zerre alakası olan bir CHP değil. Atatürk’ün partisi olduğu zaman Anıtkabir’den kampanya başlarlardı. Şimdi Edirne’den Demirtaş’tan başladılar kampanyaya. O yüzden diyorum ki Atatürk’ün CHP’si ile bugünkünün hiçbir alakası yok. Atatürk’ün partisi devletçiydi. Bunlar devletini her zaman hırpalamaya çalışan, sokağı gösteren, yurt dışına şikayet eden insanlar haline geldiler. Milliyetçiydi. Bunların milliyetçiliği mi kaldı? ‘PYD komşumuz olsun, HDP arkadaşımız olsun’ demekten başka neyi kaldı. Ama tek bayrak diyen, tek millet diyen, tek devlet diyen, tek vatan diyen AK Parti’nin kendisi, Cumhur İttifakı’nın kendisi. O yüzden hep beraber bu anlayışa sahip çıkacağız. Bunların seçimden seçime muhafazakar atamasına inanmayacağız. Muharrem İnce aday oldu, her gün cuma kılıyorum dedi. Seçim bitti cumalar da bitti. Bunlar doğru şeyler değil. Ya gördüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi görüneceksin. İstanbul’daki aday ‘ben CHP’liyim’ diyemiyor. Ankara’daki aday ülkücü bir arkadaş. Neredesiniz CHP’liler? O yüzden diyorum ki; halkı kandırma adı ile yapılan her türlü siyasal adım bu halktan geri döner. Bu milletin ruhunda AK Parti’nin kendi ruhu var. Biga’ya en çok AK Parti yakışır, AK Parti’ye en çok Biga yakışır” diye konuştu.

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