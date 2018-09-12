AK Parti'li Turan: Türkiye'yi uşak gibi görmek isteyenlere, hak ettiği cevap veriliyor

Türkiye'de ekonomik kriz olduğuna yönelik söylemleri eleştiren AK Parti'li Turan, "Dün Bayramiç'te elma tarlasını ziyaretimde 'Üretene kriz yok' dedim. Bugün sol tandanslı bütün gazetelerde tiye alarak, dalga geçmeler var. 'Kriz yok, diyorlar' diye espriler var. Bir daha söylüyorum; üretene kriz yok kardeşim. Ben dün tarlaları gezdim. Elma para ediyor mu bu sene? Ediyor. Pazar var mı? Var kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum; 2008 yılında o zamanki başbakanımız 'Teğet geçecek' dediğinde krizi herkes dalga geçti. Ama kaptan sağlamdı, ekip sağlamdı. Yunanistan battı. Bulgaristan sıkıntıya girdi. Buna rağmen kriz Türkiye'den teğet geçti. Krizin tek göstergesi dolar değildir. Ekonominin tek girdisi dolar değildir, döviz değildir. Üretime bakacaksınız, ihracata bakacaksınız, borsaya bakacaksınız, dövize bakacaksınız" diye konuştu.

'KÖTÜ KOMŞU, BİZİ MAL SAHİBİ YAPACAK'

Ekonomik verilerin birçok değerle birlikte tartıldığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Bizim döviz kaynaklı sorunumuz var mı? Var; ama size bir şey sorayım. Dövizden kaynaklı bir sorun 3 ay önce niye yoktu? Ne oldu da yıkılan ne vardı da döviz bu kadar arttı? Deyin ki bana 'Şuradan borç aldınız', deyin ki bana 'Şu yatırımı durdurdunuz'. O yüzden var mı bu sorunun bir cevabı? Türkiye borçluymuş. Borç oranımız gelişmiş ülkelerden çok daha iyi. Ama borçluysak dün de borçluyduk, bugün mü oldu? Cari açık fazlaymış. Arkadaş dün de fazlaydı. Eğer bu kriterse ki her sene kapanıyor borcumuz, yeni bir şey yok. Ama Türkiye'nin egemenliğini artık kabul etmek istemeyen, uşak gibi görmek isteyen insanlara; Türkiye, hak ettiği cevabı veriyor. Uşak gibi görünen Türkiye, çok geride kaldı artık. Bu sorun, göreceksiniz bölgesel ittifakların, bölgesel farklılıkların daha çok işine gelecek. Hani bir laf var ya 'Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış' göreceksiniz Türkiye üretimini, ekonomisini, ihracatını tekrar ayağa kaldıracak. Tabiri caizse bu kötü komşu, bizi mal sahibi yapacak."

AK Parti'li Turan, daha sonra beraberindekilerle birlikte pazarı dolaşıp, esnaf ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

