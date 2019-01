AK Partili Turan: “Venezuela’da bir tiyatro oynandı”

“Demokratik ahlak her şeyin başıdır”

Venezuela’da bir tiyatro oynandığını ifade eden Turan, “Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına ’Seni tanımıyorum’ diyemez. Ama gördünüz, bir ülkenin başkanı çıktı ‘Sen değil sen başkansın’ dedi. Eğer 15 Temmuz’da bu ülke, bu millet devletine sahip çıkmasaydı, bugün biz de atanmış vali gibi, atanmış başkanlarla yola devam ediyorduk. Ama halkımız meseleye el koydu, gazi oldu, şehit oldu ve gereğini yaptı. Venezuela’daki adamın iyi olması kötü olması solcu olması bizim işimiz değil. Biz bir ahlaktan bahsediyoruz. Halk kendi karar verecek. Venezuela’da Türkiye’de. Bu millet kendi değerleri ile ayağa kalkar ve gereğini yapar. Ama başka ülkenin araya girmesi olmaz. Dünya beşten büyüktür, iddiamızın ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Asla zayıflamayacağız, ülkemize yan bakanlara asla izin vermeyeceğiz, saflarımızı daha çok sıklaştırarak yolumuza devam edeceğiz. Ayağının kıymeti olanın bu yolda iş yok. Bu yol dikenli, darbe girişimi olacak, iftira olacak, dedikodu olacak, ama pes etmeyeceğiz. Bu millet 17 yıldan beri bize her talebimizde oy verdi. Ekonomik sorun oldu sabır etti. Darbe girişimi oldu canını verdi. O yüzden bizim bu millete vefa borcumuz var, can borcumuz var. Asla mazeret üretmeyeceğiz. Belediyemizin, muhtarımızın ne talebi varsa mazeret üretmeksizin istediklerini yapacağız. Türkiye’de asla zayıflık olmadan Türkiye’nin istikrarı devam etmesi lazım. Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet anlayışı güçlü olacak. Asla zayıf olmayacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 250 kişilik sinema salonunda yapılan dua ile Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı.