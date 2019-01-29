AK Partili Turan: “Venezuela’da bir tiyatro oynandı”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Venezuela’da bir tiyatro oynandı. Demokratik ahlak her şeyin başıdır. Bir ülkenin başkanı diğer ülkenin başkanına ‘Seni tanımıyorum’ diyemez. Ama gördünüz, bir ülkenin başkanı çıktı ‘Sen değil sen başkansın’ dedi” şeklinde konuştu.

Çan Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi’nin açılışı törenle gerçekleşti. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Tarım bu bölgede önemli. 2018 yılında 11 milyon tarım destek hibesi verilmiş ve bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Eksiğimiz var, zaman zaman dalgalanmalar oluyor, sektörlerde yavaşlama oluyor. Ama işin esasına baktığımızda kaptan sağlam, yola devam. Bizim asla zayıflama ihtimalimiz yok. Zayıfladığımız an dünyada olanları biliyorsunuz. Suriye’yi görüyorsunuz, zayıf hükumet varsa neler olacağını biliyorsunuz. O yüzden küresel operasyonlara karşı bir Cumhur İttifakı ortaya kondu, Türkiye daha güçlü olması için, sistemin değişmesi, başkanlık sistemi gibi önemli iddialarla beraber yola devam etmesi için büyük adımlar atıldı” dedi.