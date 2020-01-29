AK Parti'li Turan'dan ABD'nin sözde barış planına tepki:

TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını, Tel Aviv'de yazılıp Beyaz Saray'da oynanan bir tiyatro olarak nitelendirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, sözde planın Filistin halkına ve bölge ülkelerine yapılan bir dayatma olduğunu ifade etti.

"Uluslararası hukuku hiçe sayan 'ben yaptım oldu' mantığıyla ortaya konulan plan ölü doğmuştur ve kadük kalacaktır." değerlendirmesinde bulunan Turan, yıllardır ABD ve İngiltere'nin garantörlüğünde yapılan sözde barış görüşmelerinin tümünde İsrail işgalinin meşrulaştırıldığını, Filistin'in toprakları ve temel haklarının gasp edildiğini vurguladı.

Turan, Filistin'in adeta her defasında "ölümün gösterilip sıtmaya razı edildiğini" ifade ederek, şimdi de Filistin'in ortadan kaldırılmak istendiğini belirtti.

Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tek taraflı bir plan ortaya koyduklarına dikkati çeken Turan, "Dayattıkları ve aslında 'yüz yılın palavrası' olan yüz yılın anlaşması, Orta Doğu'da yanan ateşe benzin dökecektir.

Barış anlaşması diye sunulan plan açıkça Tel Aviv'de yazılıp, Beyaz Saray'da oynanan tiyatrodur. Siyonistlerin her dediğini yapan, İsrail'in güvenliğini ulusal bir politika haline getiren Trump dünyaya barış değil, şiddet ve gerginlik ekmektedir." değerlendirmesini yaptı.