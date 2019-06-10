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AK Parti'li Turan'dan 'askerlik yasası' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini tamamen değiştiren askerlik yasasıyla ilgili, "Bizim hedefimiz bu hafta Genel Kurul'dan geçirmek.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini tamamen değiştiren askerlik yasasıyla ilgili, "Bizim hedefimiz bu hafta Genel Kurul'dan geçirmek. Bitmezse haftaya bitiririz. AK Parti'nin hedefi bu hafta bitmesi" dedi.
AK Parti'li Bülent Turan, Meclis'te gazetecilerle bir araya geldi. TBMM gündemine ilişkin bilgi veren Turan, yarın Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen askerlik kanununda değişikliklerin olabileceğini söyledi. Turan, yarın AK Parti grup toplantısının kapalı toplanacağını ve askerlik kanunu ile ilgili Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'ın detayları milletvekillerine anlatacağını aktardı. Turan, kamuoyunun askerlik kanununu yakından takip ettiğini hatırlatarak, "Hem kendi içimizdeki arkadaşlarımızın çekinceleri hem de muhalefet partili milletvekili arkadaşlarımızın tespit ve önerileri, konuyu tekrar gözden geçirmeye itti. Şu anda arkadaşlarımız toplantılar yapıyorlar. Paydaşlarla Genelkurmay ve parti genel merkezinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp, bu hafta bitirmeyi planlıyoruz. Bu hafta bitmezse önümüzdeki hafta biter, diye ümit ediyoruz. AK Parti'nin hedefi bu hafta bitmesi" dedi.
'YETKİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GEÇTİ'
Cumhurbaşkanı'na 'askerlikten muafiyet tanıma' yetkisi verilmesini eleştirenlere de yanıt veren Turan, "Bu kanunun ilk uygulandığı tarih 1927. Yüzyıllık bir kanundan bahsediyoruz. Bir muhalefet partisinin, 'Cumhurbaşkanına ekstra yetki veriyorsunuz' itirazı vardı. Bunun haklı olmadığını ifade etmek isterim. 1970 yılında bakanlar kuruluna yetki verilmiş bu konuyla ilgili. Şimdi hükümet sistemi değiştiğinden dolayı bakanlar kurulu olmadığından dolayı bu yetki Cumhurbaşkanlığı'na geçmiş. Bakanlar kurulu yetkileri nasıl Cumhurbaşkanlığı'na verilmişse bu yetki de Cumhurbaşkanlığı'na geçmiş. Yeni bir yetki yok, yeni bir şey yok. Biz uzlaşı ile bir anlayış ile bu kanunu geçirmeyi düşünüyoruz. Mesele üzüm yemek, devam eden bir yetki. Biz bunun bir polemik konusu olmasını istemiyoruz" diye konuştu.
Turan, bedelli askerlik ile ilgili yaş kriterlerinde yeni düzenlemeler olabileceği belirterek, "Önerileri görüşüyoruz, konuşuyoruz. Her partinin ortak kanaatiyle geçirmeyi planlıyoruz. Genel Kurul'un yetkisi ve takdiri bizim için önemli" dedi.
YARGI PAKETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan önce açıkladığı yargı paketi ile ilgili yasal düzenlemelerin tamamlanması halinde teklifin bu hafta sunulabileceğini aktaran Turan, "Askerlik kanunundan sonra yargı paketini görüşmeyi ümit ediyoruz. Teklifi olgunlaştırdık. Bir dahaki haftaya askerlik kanunu biterse yargı ile ilgili düzenlemeyi görüşmeyi ümit ediyoruz; ancak çalışmalar devam ediyor. Kesinleşmiş değil" diye konuştu.
AK Parti'li Turan, Meclis'in 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara vermeyeceğini de söyledi.

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