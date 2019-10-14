AK Parti'li Turan'dan CHP'li Tanrıkulu'na tepki

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Bu tarz açıklamalara öncelikle CHP'nin 'dur' demesi lazım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini, Meclis'te grubu bulunan parti temsilcilerinin harekatla ilgili 10'ar dakika söz alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı gezisi nedeniyle, AK Parti Grup toplantısının Çarşamba günü yapılacağı kaydeden Turan, yargı paketinin görüşmelerinin de devam edileceğini söyledi.

'CHP'NİN KARAR VERMESİ GEREKİR'

Turan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" ifadelerini kullandığı sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bu terör sevicilik tarzı yaklaşımlar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. CHP'nin yaşadığı bu eksen kayması önemli bir sorun hale geldi. Tanrıkulu sorunu meselesi artık bir ülke meselesi ya da AK Parti meselesi olmanın çok ötesinde bir CHP meselesidir. CHP'nin bu savrulmaların önüne geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Atatürk’ün partisi, HDP'yi taklit eden, sürekli onların söylemini kullanan bir parti mi olacak? Yoksa güvenlik gibi milli meselelerde devletin, milletin yanında mı yer alacak? Karar vermesi lazım. 82 milyon Mehmetçik için dua ederken, destek olurken, kurumsal olarak CHP tezkereye 'evet' derken, bu tarz açıklamalara öncelikle CHP'nin 'dur' demesi lazım."

