AK Partili Turan'dan CHP'li Ülgür Gökhan'a ziyaret

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Önümüzdeki 5 yılda yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde kendisini TBMM'de ziyarete gelen Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'a iade-i ziyarette bulundu. Turan'a ziyaretinde AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel eşlik de etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve beraberindekileri hizmet binası önünde karşıladı. Ardından başkanlık makamına geçildi.

'5 YIL, YATIRIMLARIN ÖNE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM OLSUN'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız demiştik. Başkanımız ziyaretimize geldikten hemen sonra biz kendisini ziyaret etmeyi bir görev bildik. Önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçimsiz bir dönem var. Hem yerel iktidar bu konuda seçimi bitirdi, hem genel iktidar seçimini bitirdi. Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi var. Bu dönemde polemiklerden uzak, siyasi kavgalardan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz. Tüm kurumlarıyla bunun belediyesi, valisi, müdürü, teşkilatları, siyaseti, hepsini beraber söylemek istiyorum. Uyum içerisinde, daha iyi iletişim içerisinde birbirini anlayan, dinleyen, sorunları değil de çözümleri öne çıkaran bir anlayışla beraber bu 5 yılı geçirmek istiyoruz. Biz 5 yıl artık milletvekiliyiz, ben Grup Başkanvekiliyim. Sayın başkanımız da burada 5 yıl belediye başkanı. Dolayısıyla merkez ilçemizin dertleri başta olmak üzere tüm ilçelerimizin sorunlarını, dertlerini masaya yatırmak hepimizin görevi. Çanakkale’miz zaman zaman belki hiçbirimizin hak etmediği gündemlerle Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Bu tarz turizmi olumsuz etkileyen, siyaseti olumsuz etkileyen gündemleri doğru bulmadığımızı ifade etmiştim. İsteriz ki bundan sonraki 5 yılda yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun. Biz bu konuda bundan sonraki süreçlerde görüşmeye, konuşmaya, sorunların çözümü için irade ortaya koymaya hazırız. Yeterki iyi niyet olsun, yeterki samimiyet olsun, yeterki Çanakkale’mize katkı sağlayan adımlar olsun" dedi.

BAŞKAN GÖKHAN: 'TOPLUMUN TAMAMINA HİZMET ETMEKLE SORUMLUYUZ'

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ise ziyaret için, "Bize, Çanakkale’ye yakışan da budur. Hepimiz burada Çanakkale halkının temsilcisiyiz. Seçimle, halkın oylarıyla geldik. Dolayısıyla burada bize oy verenler olduğu gibi, başka adaylara da oy verenler var. Ama artık seçildikten sonra hepimiz toplumun tamamına hizmet etmekle görevliyiz. Biz partili, partisiz ayrımı yapacak durumda değiliz. Bu ayın başında Ankara’da sayın milletvekilimizi parlamentondaki Grup Başkanvekilliği odasında ziyaret ettim. Sağ olsun çok samimi bir ortamda görüşmemiz oldu. 1.5 saate yakın görüştük. Konumuz Çanakkale idi. Bütün konuları ortaya döktük. Bugün kamu kaynaklarında da çok büyük bolluk yok. Ama sonuçta bölüşeceğiz, bütün Türkiye’de kaynaklarını bölüşeceğiz. Tabi burada milletvekillerimizin katkıları çok önemli. Bu bütünlük buradaki sivil toplum kuruluşlarını ve diğer kurulları da elbetteki bir diyalog içerisine sokacak. Burada çatışmalardan beslenenler de var. Özellikle, ‘çatışmalar devam etse de biz de buradan nemalansak’ diye düşünenler oldu. Bu niye oldu onu da söylemek istiyorum. Son 5 yılda 8 tane seçim geçirdik. Maalesef bir de o hain darbe teşebbüsünü yaşadık. Yani oturup da belediye başkanları, milletvekilleri siyasetin dışında kendi temel konularıyla ilgili bir diyalog kurabilme fırsatlarını yakalama imkanı bulamadılar. Çünkü seçim demek, bir yerde muhalefet demek, bir yerde karşılıklı mücadele demek, demokrasinin gereği. Ama oturup da şu konular var diye görüşme fırsatı olamadı. Daha önce Bülent bey sağ olsun bir kredi onay konusu vardı, onu çözmüştü. Ama sonrasında böyle diyaloglar siyasete kurban gitti. O günler geldi geçti. Sayın vekilimiz de söyledi, artık önümüzde 4-5 yıllık bir süre var. Seçimin bahsedilmeyeceği, bahsedilmemesi gerektiği hatta. Çünkü siyaset bu her an her şey olabilir ama bence artık ülkenin bir konsensüs içerisinde, anlayış birliği içerisinde bir yol alması lazım. Bir şeyler yapmamız lazım hem kentte hem ülkede. Onun için bu diyaloglar, Çanakkale’de böyle görüntüler çok önemli. Buradan bütün Türkiye’ye yansımalı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI