AK Partili Turan'dan CHP'li Ülgür Gökhan'a ziyaret

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Önümüzdeki 5 yılda yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde kendisini TBMM'de ziyarete gelen Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'a iade-i ziyarette bulundu. Turan'a ziyaretinde AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel eşlik de etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve beraberindekileri hizmet binası önünde karşıladı. Ardından başkanlık makamına geçildi.

'5 YIL, YATIRIMLARIN ÖNE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM OLSUN'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız demiştik. Başkanımız ziyaretimize geldikten hemen sonra biz kendisini ziyaret etmeyi bir görev bildik. Önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçimsiz bir dönem var. Hem yerel iktidar bu konuda seçimi bitirdi, hem genel iktidar seçimini bitirdi. Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi var. Bu dönemde polemiklerden uzak, siyasi kavgalardan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz. Tüm kurumlarıyla bunun belediyesi, valisi, müdürü, teşkilatları, siyaseti, hepsini beraber söylemek istiyorum. Uyum içerisinde, daha iyi iletişim içerisinde birbirini anlayan, dinleyen, sorunları değil de çözümleri öne çıkaran bir anlayışla beraber bu 5 yılı geçirmek istiyoruz. Biz 5 yıl artık milletvekiliyiz, ben Grup Başkanvekiliyim. Sayın başkanımız da burada 5 yıl belediye başkanı. Dolayısıyla merkez ilçemizin dertleri başta olmak üzere tüm ilçelerimizin sorunlarını, dertlerini masaya yatırmak hepimizin görevi. Çanakkale’miz zaman zaman belki hiçbirimizin hak etmediği gündemlerle Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Bu tarz turizmi olumsuz etkileyen, siyaseti olumsuz etkileyen gündemleri doğru bulmadığımızı ifade etmiştim. İsteriz ki bundan sonraki 5 yılda yatırımların öne çıktığı, muhabbetin, sohbetin, ilişkinin daha çok öne çıktığı bir dönem olsun. Biz bu konuda bundan sonraki süreçlerde görüşmeye, konuşmaya, sorunların çözümü için irade ortaya koymaya hazırız. Yeterki iyi niyet olsun, yeterki samimiyet olsun, yeterki Çanakkale’mize katkı sağlayan adımlar olsun" dedi.