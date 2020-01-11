AK Partili Turan'dan Geyikli'deki araçları geri çeken Avcılar Belediyesine tepki:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avcılar Belediyesinin, Geyikli Belediyesine verdiği araçları seçimden sonra geri çekmesine tepki göstererek, "Avcılar Belediyesinin yaptığını çok ayıp olarak karşılıyorum." dedi.

Çanakkale'nin Geyikli Belediyesinde yeni araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Turan, beldenin Bozcaada'ya açılan bir kapı olduğunu belirtti.

Bundan dolayı beldeye özel bir başkan önerdiklerini anlatan Turan, belediye başkanının çok güzel işler yaptığını aktardı.

Turizmin Çanakkale'nin kaderi olduğunu dile getiren Turan, "Tüm dünyada Türkiye’de turizm daralırken Çanakkale bu daralmayı yaşamadı. Bunun en büyük sebebi Troya Yılı oldu." diye konuştu.

Belediyeyi teslim aldıklarında Geyikli'de Avcılar Belediyesinin birkaç aracı bulunduğunu hatırlatan Turan, "Araçları almak için çaba sarf ettiler ve aldılar. Biz, bir tane muhalif belediye başkanına yardım etmemezlik yaptık mı, bu yakışmaz. Biz muhalif olabiliriz ama bayrağımız, vatanımız tek. Avcılar Belediyesinin yaptığını çok ayıp olarak karşılıyorum. Hizmet yapınca AK Partili veya CHP’li faydalanmayacak. Hizmetin partisi olmaz." ifadesini kullandı.