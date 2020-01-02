AK Parti'li Turan'dan muhalefete "Libya tezkeresi" tepkisi:

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Libya tezkeresi"nin, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildiğini belirterek, "İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun. Bugün tezkereye 'hayır' diyen muhalefetin durumu bir kez daha bizlere dostlarımızı görmemize ve safların netleşmesine vesile oldu." dedi.

Turan, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin oylama sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Libya tezkeresi"nin, AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildiğini dile getiren Turan, "İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun." dedi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in, bugün Akdeniz'de doğal gaz boru hattı anlaşması imzaladığına dikkati çeken Turan, Türkiye'nin Libya ile anlaşmalarının ve tezkerenin öneminin, zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşılacağını belirtti.

"Mülteci mezarlığına dönüştürdükleri Akdeniz'de bizi de hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar." diyen Turan, Akdeniz'e sınırı olmayanların at koşturduğu yerde, kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden, gelecek adımlarından alıkoyamayacağını vurguladı.