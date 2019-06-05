AK Parti'li Turan'dan 'Pençe' harekatı açıklaması: Elimizi güçlendirecek

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE, (DHA) - AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatıyla ilgili, "Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım" dedi. Çanakkale Kordon'daki öğretmenevinde, AK Parti İl Başkanlığı'nca bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, eski milletvekilleri İbrahim Köşdere ve Ayhan Gider, gençlik ile kadın kolları yöneticileri ve çok sayıda partili bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden AK Parti'li Turan, "AK Parti; yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma ve beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu özgüvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti, Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı? Ne oldu? Onlar için de iyi oldu, AK Parti için de iyi oldu; ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere imkan sağlandı. 'Tek millet, tek devlet, tek vatan' diyen kim varsa 'baş tacı' diyeceğiz. Bizim için ölçü bu" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZDE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ' TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatıyla ilgili Turan, şunları söyledi: "Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok büyük bir adım atılıyor. Tüm imkanlar zorlanarak, tüm imkanlar seferber edilerek, bu ülkenin beraberliği, milli birliği için adımlar atılıyor. Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de hem İran'da hem Rusya'da hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım. Terörle mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz; ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ortak değerler olması lazım. Bu ortak değerleri, meseleyi masaya yatırdığımızda Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili ana muhalefetin bir tek ifadesini gördünüz mü? Var mı bir açıklaması, var mı bir moral motivasyonu? Maalesef yok. Oysa biz terör başta olmak üzere ortak sorunlarımıza tüm partilerin siyasi parti gözetimi yapmaksızın beraber adım atmasını, askere beraber sahip çıkmasını isteriz. 3 tane dangalağın televizyonda çıkıp da askerimize laf atmasının bizim için bir kıymeti yok. Askerimiz gereğini yapacak ve haddini bildirecektir."