AK Parti'li Turan'ın af değerlendirmesi: Toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu af teklifi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, top vicdanı konusundaki hassasiyete değinerek, "AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Parti'li Sami Yavaş, AK Parti'li Belediye ve ilçe başkanları ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.