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AK Parti'li Turan'ın af değerlendirmesi: Toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:21 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Av.

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu af teklifi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, top vicdanı konusundaki hassasiyete değinerek, "AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı AK Parti'li Sami Yavaş, AK Parti'li Belediye ve ilçe başkanları ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'GENÇLERİMİZ HEM SPOR YAPSIN, HEM DE SOSYALLEŞSİN'

Açılışta konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, bir yıl önce restorasyonuna başlanılan Sosyal Dinlenme Tesisi ile 3 ay önce yapımına başlanılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili bilgi verdi. Yavaş, "Gençlerimiz hem yüzebilsin, hem spor yapsın, hem de sosyalleşsin. Bu tesislerin Umurbeyimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

'TOPLUM VİCDANI BİZİM İÇİN ASLA VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERDİR'

Açılış töreninde, Cumhur İttifakındaki MHP'nin, TBMM'ye sunduğu af teklifi konusunda değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Cumhur İttifakındaki bir partimiz af'la ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Heleki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerince açılış kurdelesi kesilen Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete girdi. Açılışın ardından davetlilere aşure ikramı yapıldı.

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