HABER

AK Parti'li Türkmen: Ben kendime bir şans istiyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Ben kendime bir şans istiyorum.

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Ben kendime bir şans istiyorum. Bu şans Çankaya'nın şansı olsun. Çankaya'yı hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım. Bunu canı gönülden istiyorum" dedi.

AK Parti'li Türkmen, Aşk FM, Ostim Radyo, Radyo Trafik, Radyo Ses ve Radyo Beyaz'dan canlı olarak ortak yayınlanan Ankara Meydanı programına katıldı. Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya için açıkladığı projeleri rr ile ortak yayında paylaştı.

'BUNU YASAKLAYACAĞIM'

Türkmen, kadın ruhu ve sanatçı kimliği ile kendini Çankaya’nın ve Çankayalının hizmetine hazır hissettiğini söyledi. Çankaya için projelerini 5 adımda topladıklarını ifade eden Türkmen, şunları söyledi:

"Yapacağım ilk iş belediye personeline vereceğim bir talimat vermek olacak. Gelen hiçbir telefona müracaat eden hiçbir vatandaşımıza, 'Bu bize bağlı değil, burası bizim sorumluluk alanımızda değil, Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiriyor' gibi bir cevap verilmeyecek. Bunu yasaklayacağım. Çünkü Çankaya ve Çankayalı bundan çok yorgun. İnsanlar maalesef gidip gelmekten yorulmuşlar. Şimdi bir şansımız var. Bu şansı Çankaya için değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum."

'ÇANKAYA’YI HAK ETTİĞİ YERE HEP BİRLİKTE TAŞIYALIM'

Türkiye’nin kadını destekleme konusunda samimi olduğunu kaydeden Türkmen, "Bana bir defa şans versinler. 31 Mart akşamı Çankaya Belediyesi’nin ilk kadın başkanını hep birlikte seçelim. Çankayalı kadınlar ile kocaman ve güçlü bir kadın eli oluşturalım. Kadın gözüyle kadın vicdanı ile Çankaya'mıza hizmet sağlayalım. Ben kendime bir şans istiyorum. Bu şans Çankaya’nın şansı olsun. Çankaya’yı hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım. Bunu canı gönülden istiyorum" diye konuştu.

ANKARA, (DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Yılmaz: "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah"Yılmaz: "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah"
Bakan Pakdemirli: 2019 daha iyi bir yıl olacakBakan Pakdemirli: 2019 daha iyi bir yıl olacak

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.