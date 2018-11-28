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AK Parti'li Türkmen: Partimin adayının karşısına çıkmam

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 20:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in, 1 Aralık öncesinde görevinden istifa etmesi, adaylık yarışının halen devam ettiği ilçedeki parti teşkilatlarını hareketlendirdi.

AK Parti'li Türkmen: Partimin adayının karşısına çıkmam

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'in, 1 Aralık öncesinde görevinden istifa etmesi, adaylık yarışının halen devam ettiği ilçedeki parti teşkilatlarını hareketlendirdi. Oğlunu 20 gün önce trafik kazasına kurban veren ve bunun acısını yaşayan Türkmen halen AK Parti üyesi olmasına rağmen, ismi CHP ve MHP'den adaylık için de geçmeye başladı. Hangi partiden aday olacağı yönündeki soruları yanıtlamaktan kaçınan Türkmen, "Partilerden değil ama Kemalpaşalılardan aday olmam yönünde büyük bir talep var. Halen partimin üyesiyim, mevcut başkan adayım dediği anda benim aynı partiden aday olmam etik değil, partimin adayının karşısına çıkmam" dedi.
Kemalpaşa'da siyasetin önemli isimlerinden Mehmet Türkmen, geçen 9 Kasım günü TIR'a arkadan çarpan otomobili kullanan oğlu Hasan Türkmen'i (30) trafik kazasında kaybetti. Oğlunu kazaya kurban veren Mehmet Türkmen'i acılı gününde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu gibi birçok kişi yalnız bırakmadı, cenazesinde hep birlikte saf tuttu. Oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mehmet Türkmen'in, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvime göre 1 Aralık öncesinde ilçe belediye başkan adaylığı için, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesi, ilçedeki parti teşkilatlarını hareketlendirdi.
AK PARTİ'DEN İKİ KEZ ADAY OLMAK İSTEDİ
İlçenin önemli siyasi figürlerinden olan Mehmet Türkmen, Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ulucak Beldesi'nde Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Ardından hem 2009 hem de 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den adaylık için ismi geçti, ancak her ikisinde de aday gösterilmedi. Bunun üzerine 2009 yılında MHP'den aday olan Türkmen, 2014 yılında ise AK Parti'den meclis üyesi seçildi, belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Türkmen'in ismi 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti için geçmeye başlamasına rağmen, mevcut belediye başkanı Arif Uğurlu'nun, tekrar adaylığını açıklaması, diğer partileri hareketlendirdi. Mehmet Türkmen'in adı hem CHP hem de MHP ile anılmaya başladı. İlçede genel kanaat ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da ismine sıcak baktığı öğrenilen Türkmen'in, CHP'den aday olacağının ağır bastığı yönünde.
ADAY OLACAĞI PARTİYİ AÇIKLAMADI
Mehmet Türkmen, konuyla ilgili olarak ise kendisine yöneltilen adaylık sorularını yanıtlamaktan kaçındı, halen partisinin üyesi olduğunu ifade etti. Geçmişte iki kez partisinden adaylık için davet aldığını, ancak bunun gerçekleşmediğini anlatan Mehmet Türkmen, Kemalpaşalılardan adaylığı için yoğun bir talep olduğunu, bunun için de görevinden istifa ettiğini söyledi. Parti ismi vermeyen Mehmet Türkmen, "Partilerden değil ama Kemalpaşalılardan aday olmam yönünde büyük bir talep var. Ben de değerlendiriyorum. Bunun için de görevimden istifa ettim. Halen partimin üyesiyim, ancak mevcut başkan 'adayım' dediği anda benim aynı partiden aday olmam etik değil, partimin adayının karşısına çıkmam" dedi.

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AK Parti'li Türkmen: Partimin adayının karşısına çıkmamAK Parti'li Türkmen: Partimin adayının karşısına çıkmamAK Parti'li Türkmen: Partimin adayının karşısına çıkmamAK Parti'li Türkmen: Partimin adayının karşısına çıkmam

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