AK Partili Türkmen teşekkür etmişti... Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür de MHP'li Belediye Başkanı'ndan

İstanbul'da yapılan açılış törenlerinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür daha geldi. Geçtiğimiz günlerde AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Istavroz Atık Su Tüneli açılışında yaptığı konuşmada, "Bu sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" demişti.

BİR TEŞEKKÜR DE MHP'Lİ BAŞKAN'DAN

Türkmen'in teşekkürü özellikle sosyal medyada övgü alırken benzer bir davranış da MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada İmamoğlu'na teşekkürlerini iletirken şu ifadeleri kullandı:

Şehrin en prestijli alanı İBB Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin olduğu alan. Ayrıca bu kompleks için Sayın Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Biz bu projenin onayını Cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra Ekrem Başkan ile konuştuk. Ekrem Başkan'a, araziyi bize tahsis etmeleri durumunda Spor Bakanlığı'nın stadyum yapacağını söyledik. O da 'Müsaade edin bu stadyumu biz yapalım' dedi. Spor Bakanımıza konuyu aktardığımızda 'Sporun siyaseti olmaz buyursunlar yapsınlar' dedi.

