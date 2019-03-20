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AK Parti'li Türkmen'den 'Doğa Parkı' müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nü ziyaret etti.

ANKARA, (DHA) Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nü ziyaret etti. Türkmen, Çankaya'ya Doğa Parkı yapacaklarının müjdesini verdi. AK Parti'li Amber Türkmen, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'ne ziyarette bulunan Türkmen, yetkililerden tesis hakkında bilgi aldı. Daha sonra eğitmenler eşliğinde kapalı manejde ata binen Türkmen, hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlara olan merakının çok erken yaşlarda başladığını ama yoğun iş yaşamından dolayı zaman ayıramadığını ifade eden Türkmen, 'Şarmel' adındaki atı şeker ile besleyip saçlarını düzeltti. 'TÜRKİYE’DE İLK DEFA BÖYLE BİR PROJEYE TANIK OLACAKSINIZ' Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Türkmen, şunları söyledi: "Seçim çalışmaları nedeniyle hayvanlardan biraz uzak kaldık. Ama geldik dokunduk ve onlarla birlikte vakit geçirdik. Bütün enerjimizi topladık. Buraya gelmişken projelerimi hatırlatmak isterim. Harika bir 'Doğa Parkı' projemiz var. Türkiye'de ilk defa böyle bir projeye tanık olacaksınız. Çocuklarınızla, ailenizle, eşiniz ve dostunuzla bu bitki örtüsünde ne varsa görebileceğiniz tüm canlıların özgürce dolaştığı geyikleri ellerinizle besleyebileceğiz kocaman bir Doğa Parkı Çankaya'da sizleri bekliyor."

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