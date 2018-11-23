AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

Türkücü Uğur Işılak, sosyal medya sürekli hedef alındığını ileri sürerek "Dombra, Türk siyaset tarihinde hiçbir eserin bırakmadığı etkiyi bıraktı. 7'den 70'e herkesin farklı bir yönüyle hislerine tercüman oldu" dedi.

Uğur Işılak, Sabah gazetesinden Ömer Karahan'a konuştu.

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın "Belediyeden 1 milyon 200 bin TL bütçe aldı" iddiasına ilişkin açıklama yapan Işılak, "Benim bağlı bulunduğum şirketin, bir belediyeye kestiği faturayı, ilkesi yalan dolan olan birkaç gazeteci dolaşıma sokmuş. Utanmaz adamlar bunu, benim aldığım paraymış gibi lanse ediyorlar" dedi.

"Nasıl ki, bir topçunun, popçunun, oyuncunun, yazarın, gazetecinin kazancını denetlemek benim haddim değilse, benim standardımı belirlemek de üç-beş gazeteci müsveddesinin haddi değil" ifadesini kullanan Işılak, devamında şunları kaydetti:

— Bu fatura; program için frekans sağlayan televizyon kanallarına, benim dışımda konser yapmış olan sekiz sanatçı arkadaşa, yapım şirketine, orkestranın 30 günlük sahne, konaklama, ulaşım ve benzeri masraflarına, teknik ekibe ve bütün prodüksiyon çalışanlarına tek kalemde kesilmiştir. Aslında böylesi yayın organizasyonlarında bütçenin nasıl yönetildiğini bilmemeleri işten bile değil.