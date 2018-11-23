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AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

AK Partili Uğur Işılak, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kendisi hakkında "Belediyeden 1 milyon 200 bin TL bütçe aldı" iddiası ile ilgili "Benim bağlı bulunduğum şirketin, bir belediyeye kestiği faturayı, ilkesi yalan dolan olan birkaç gazeteci dolaşıma sokmuş. Utanmaz adamlar bunu, benim aldığım paraymış gibi lanse ediyorlar" dedi.

AK Partili Uğur Işılak'tan gündemi sarsan iddiaya yanıt

Türkücü Uğur Işılak, sosyal medya sürekli hedef alındığını ileri sürerek "Dombra, Türk siyaset tarihinde hiçbir eserin bırakmadığı etkiyi bıraktı. 7'den 70'e herkesin farklı bir yönüyle hislerine tercüman oldu" dedi.
Uğur Işılak, Sabah gazetesinden Ömer Karahan'a konuştu.

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın "Belediyeden 1 milyon 200 bin TL bütçe aldı" iddiasına ilişkin açıklama yapan Işılak, "Benim bağlı bulunduğum şirketin, bir belediyeye kestiği faturayı, ilkesi yalan dolan olan birkaç gazeteci dolaşıma sokmuş. Utanmaz adamlar bunu, benim aldığım paraymış gibi lanse ediyorlar" dedi.
"Nasıl ki, bir topçunun, popçunun, oyuncunun, yazarın, gazetecinin kazancını denetlemek benim haddim değilse, benim standardımı belirlemek de üç-beş gazeteci müsveddesinin haddi değil" ifadesini kullanan Işılak, devamında şunları kaydetti:

— Bu fatura; program için frekans sağlayan televizyon kanallarına, benim dışımda konser yapmış olan sekiz sanatçı arkadaşa, yapım şirketine, orkestranın 30 günlük sahne, konaklama, ulaşım ve benzeri masraflarına, teknik ekibe ve bütün prodüksiyon çalışanlarına tek kalemde kesilmiştir. Aslında böylesi yayın organizasyonlarında bütçenin nasıl yönetildiğini bilmemeleri işten bile değil.

"Beni sürekli hedef alıyorlar. Aynı ideal etrafında bir araya gelip heyecanı diri tutmak kolay iş değil" diyen Işılak, şöyle devam etti:
— Bunun için güçlü lider, sağlam doktrin ve etkili söylemler gerekir. Benim fonksiyonum daha çok söylem boyutundadır. 'Dombra', Türk siyaset tarihinde hiçbir eserin bırakmadığı etkiyi bıraktı. 7'den 70'e herkesin farklı bir yönüyle hislerine tercüman oldu. Dört yıldır meydanlarda binlerce defa çalmasına rağmen, insanlar aynı aşk ve iştiyakla dinliyorlar bu eseri. 'Dombra', bütün seçimlerde Edirne'den Kars'a, Avustralya'dan Almanya'ya, Azerbaycan'dan Kazakistan'a kadar bir zafer türküsü oldu. Tabii ki muhalif cephenin bunu hazmedebilmesi kolay değil. Acıları çok büyük, yaraları çok derin. Şifalar diliyorum hepsine.

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
SEN ALMADINDA BABANMI ALDI ÇOCUKMU KANDIRIYON BAĞLI OLDUĞUN ŞİRKETİN İŞLEMLERİ BİZEMİ YOKSA SANAMI YAZAR. İYİKİ VARSIN FOX TV TEBRİKLER
AKAPE nin zurnacı palyaçosu uğur ışıldak
bu ikili başa bela bu adamları alacaksın kıracaksın kafalarını yinemi devam ettiler yine kıracaksın onlar yapacak sen kıracaksın ta ki adam olana kadar
Ülkede tek büyük muhalif kanal fox tv kaldı,onuda dize getirmek için herşeyi yapıyorlar maalesef
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