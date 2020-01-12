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  4. AK Partili Ünal: “10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı”

AK Partili Ünal: “10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyaretinin Ayvalık etabında düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyaretinin Ayvalık etabında düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünal, “10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı” dedi.
Ayvalık’ın dünyaca ünlü Cunda Adası’nda restore edildikten sonra otel olarak kullanılmaya başlayan tarihi Despot Evi’nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında Balıkesir genelindeki genel ve yerel basının sorunlarını dinleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, önemli açıklamalarda bulundu. Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı’nın yanı sıra AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, AK Partili il ve ilçe yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda, gazetecilerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha kutlayarak, “Biz AK Parti olarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak gittiğimiz her ilde basın emekçileriyle bir araya geliyoruz. Bizim için yerel medyanın sorunlarını dinlemek son derece önemli. Şu anda belki farkında değiliz ama önümüzdeki süreçte yerel medya ve haber ajansları daha kıymetli bir hale gelecekler. Çünkü insanlar artık kendi bölgeleriyle, hatta kendi mahalleriyle ilgili haberleri de okumak istiyorlar. Çünkü sahiden de insanlar, içinde yaşadıkları mahallenin sorunlarının da dile getirilmesini istiyorlar” dedi.
Günümüzde internet medyasının artmasıyla birlikte yerel basının kendi içerisinde otokontrolünü sağlaması gerektiğine işaret eden Ünal, “Çünkü, vatandaşın biri bir haber sitesi kuruyor, sonra o haber sitesi üzerinden 10 ya da 20 yıldan bu yana bu işe emek veren, bünyesinde onlarca insan çalıştırmış, maliyeye kaydolmuş, vergisini vermiş bir basın emekçisiyle aynı statüde yoluna devam ediyor. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte kaçınılmaz bazı düzenlemeleri getireceğiz. Tabii bu noktada gazetecilerin kendi aralarındaki örgütlenmelerini de çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının basın sorumlularından 10 yıllık gazeteciler ile 10 günlük gazetecileri aynı kefeye koymamalarını ve basın sektöründe alın teri dökenlerle, kendisine gazetecilik süsü verenleri aynı statüde görmemelerini talep eden Ünal, kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerin ve hatta siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda hassas olmaları gerektiğine inandığını kaydetti. Yerel yönetimlerle yerel medyanın ilişkilerinin de bu çizgide bir ilişkisinin olması gerektiğini belirten Ünal, “Bu noktada bir şeyleri yazmamak üzerine değil, tam tersi bir şeyleri doğru yazmak üzere konumlandırmak lazım. Bu tabii ki önümüzdeki süreçte yavaş yavaş inşallah değişecektir” dedi.
Sohbet havasında gerçekleşen toplantıda yıpranma payı konusundan sürekli basın kartı sahiplerine yeşil pasaport
verilmesine kadar çeşitli konular dile getirildi. Ünal, basın mensuplarıyla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonrası İl Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere Balıkesir’e hareket etti.

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