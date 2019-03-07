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AK Partili Ünal: 2002’den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2002’den öncesine baktığımızda hepiniz hatırlıyorsunuz.

AK Partili Ünal: 2002’den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2002’den öncesine baktığımızda hepiniz hatırlıyorsunuz. Hükümetler değişir, dertler değişmezdi. O yüzden yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor. Başımıza ne geldiğini unutursak, ne yapacağımızı bilemeyiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde partisinin seçim bürosunu ziyaret etti, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir’e destek istedi. Seçim bürosunda toplanan vatandaşlara hitap eden Ünal, şunları söyledi:
"Biz olup biteni anlatırken CHP’nin, İYİ Partinin ve diğerlerinin yaptığı gibi olmayacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz ne yapıyoruz, yaşadığımız, yaptığımız, birlikte mücadelesini verdiğimiz bir 17 yılı konuşuyoruz. 2002’den öncesine baktığımızda hepiniz hatırlıyorsunuz. Hükümetler değişir, dertler değişmezdi. İnsanlar artık diyorlardı ki; 'Böyle gelmiş, böyle gider.' Umutsuzluk, çaresizlik vardı. Niye, çünkü bakın,1960 ile 2002 arasında 42 yılda bu ülkede 36 tane hükümet değişmiş. Ortalama görev süreleri 1,5 yıl. 42 yılda 36 hükümet değişir de bunlar sorun çözerler mi, derde derman olurlar mı, istikrar sağlar mı, Türkiye’yi ayağa kaldır mı? Hayır. O yüzden hükümetler değişmiş, dertler değişmemiş. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan 2001‘de 14 Ağustos'ta partiyi kurduğu gün yaptığı konuşmasında söylediği bir cümle var. Diyor ki; 'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ Oldu mu, olmadı. Bugün Türkiye’de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006’dan kalma bir dert, bir sorun var mı? Yok. 2008, 2009, 2010’dan kalan bir derdimiz, sorunumuz var mı, yok. Biz milletle beraber sağlık, eğitim, ulaşım ve bütün alanlardaki sorunları elhamdülillah çözdük mü? Çözdük."
Ünal, "Biz ne yaşadığımızı unutursak, istikametimizi kaybederiz. Türkiye’nin bir istikameti var. AK Parti'li kadroların bu aziz milletle beraber Türkiye’yi götürdüğü bir istikamet var. Ne diyoruz 2023, 2053, 2071 diyoruz. Bu istikamette tam bağımsız Türkiye var. Çocuklarımızın dünyayla rekabet ettiği, her türlü imkana kavuştuğu, işimizin, aşımızın, refahımızın arttığı, huzurumuzun ve güvenimizin arttığı, boyun eğmeden, diz çökmeden, bağımsızlığı karakter haline getirmiş bir Türkiye istikameti, bir Türkiye hayali var. O yüzden yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor. Başımıza ne geldiğini unutursak, ne yapacağımızı bilemeyiz" dedi.
Mahir Ünal, Gölbaşı Belediyesi ve esnafı ziyaret ettikten sonra Besni ilçesine hareket etti.

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AK Partili Ünal: 2002’den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdiAK Partili Ünal: 2002’den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdiAK Partili Ünal: 2002’den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdiAK Partili Ünal: 2002’den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdi

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