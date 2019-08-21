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AK Parti'li Ünal: 23 Ağustos'ta kendisini aileye ait hissedenler davet edilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

AK  Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "23 Ağustos'ta AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aile içinde bir kutlama yapacağız.

Tuba ATAV/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "23 Ağustos'ta AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aile içinde bir kutlama yapacağız. Kendisini aileye ait hissedenleri davet edeceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Ünal, Kurban Bayramı'na denk gelen 14 Ağustos'ta 18'inci yaşına giren AK Parti'nin 23 Ağustos’ta yapılacak kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin bilgi verdi. Ünal, 23 Ağustos’ta ATO Congresium'da saat 17.00'de gerçekleşecek kutlamalara kimlerin davet edilip edilmediği sorusuna, "Kimlerin katılıp katılmayacağını isim isim konuşmak yerine kendisini aileye ait hissedenlerin davet edileceğini söylememiz yeterlidir. Kendisini aileye ait hissetmeyenleri davet etmemiz beklenemez" yanıtını verdi.
Kutlamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını vurgulayan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın katılımıyla sadece kurucularımız, MKYK üyelerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve parti organlarından oluşan içe dönük bir toplantı gerçekleştireceğiz. İçe dönük olacak bu kutlamaya diğer partilerden isimler davet edilmeyecek" dedi.
GÜL, DAVUTOĞLU VE BABACAN DAVET EDİLMEDİ
Bu arada kuruluş kutlamalarına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ile Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun davet edilmediği de öğrenildi. Konuklara, 23 Ağustos'ta 18'inci yıla özel hazırlanan bir marş dinletilecek. Ayrıca 18 yıllık tarihi özetleyecek ve tüm siyasi dönemlerin ve figürlerin yer alacağı, 'Bir zaman tüneli' isimli film gösterilecek. Bununla birlikte 18 yıla özel bir de sergi yer alacak. Kutlamalara 14 Ağustos'ta 18 yaşına giren 18 genç de davet edilecek.

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